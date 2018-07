Publicada el 23/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 22/07/2018 a las 15:50

info Libre

El sentido de leer El copartícipe secreto este verano, según el dramaturgo Juan Mayorga (Madrid, 1965), se explica por el. Llegó a este libro de Joseph Conrad un verano de hace varios años. El barco en el que se encuentra el protagonista de la novela es un “espacio físico y moral”. El capitán que narra la aventura toma decisiones peligrosas que ponen en juego su seguridad y la de la gente que le rodea. El peligro –y el entretenimiento– aparece cuando tiene que esconder a alguien que no pertenece a la tripulación. Decide hacerlo porque, expresa Mayorga, siendo el otro aquel intrigante polizón. “No hay encuentro más intenso que aquel que tenemos con quien hubiese hecho algo que no hicimos (o al revés)”, manifiesta el autor de El chico de la última fila (2006) o El cartógrafo (2009). El escritor madrileño presenta este año, además, sus nuevas obras La intérprete e Intensamente azules Dentro de la serie veraniega deen la que varios escritores recomiendan un clásico literario, Mayorga se interesa por lael encuentro que se produce en El copartícipe secreto es uno entre dos personas que empatizan por haber tomado decisiones en la vida que el contrario rechazó. “Interesante y enigmática” es como describe Mayorga “la historia conradiana por excelencia”. Para el director teatral, esta novela es la más fascinante sobre esta materia, argumento que siempre le ha interesado. Sostiene que nos encontramos varias veces a lo largo de nuestra vida con esaY explica que lo que relata Conrad, "el encuentro de dos enemigos íntimos", se ve en su obra teatral La lengua en pedazos, Premio Nacional de Literatura Dramática (2013). Pero también en El crítico (2012) o Reikiavik (2012), puesto que “la vida se constituye en lucha o agonía con el otro”. Este asunto también es central en los textos de Borges, por lo que admite que tanto este último como Conrad le han podido influir más de lo que es capaz de reconocer.Según cuenta, El copartícipe secreto tieneque ha podido explorar en las distintas ocasiones en que ha regresado al libro. Cada vez que lo toma entre sus manos, dice, se percata de un detalle nuevo. Lo mismo ocurre con La Ilíada, que está volviendo a visitar cada noche, de forma que “acaban bien hasta los días más ásperos”. Pero no es el único clásico que relee: “En ratos sueltos, leo el, y disfruto y me río como no lo hice en una primera lectura”. “Cada texto”, por eso considera que ahora es capaz de disfrutar de la obra de Cervantes. “Me falta cultura y reflexión para La divina comedia. No he estado a la altura de ese texto todavía”.De este año, Juan Mayorga nos recomienda el teatro de Pablo Remón, especialmente su última obra, Abducciones,porque “y porque es un".