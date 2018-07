Manuel Vilas recuerda el "sabor a verano" de las fiestas del gran Gatsby

Publicada el 21/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 20/07/2018 a las 21:40

info Libre

Con la prudencia de quien sabe que las lecturas veraniegas son un asunto serio,(Barbastro, 1962) calla durante un minuto entero, al otro lado del teléfono, antes de elegir el clásico literario que recomendaría este verano……“”, decide. Para el escritor Manuel Vilas, los meses de sol y fiesta son el momento perfecto para conocer al misterioso millonario que imaginó Francis Scott Fitzgerald en su novela. Publicada en 1925, retrata los excesos de la sociedad estadounidense durante los felices años veinte y es considerada comodel siglo XX. Esta es la elección del autor aragonés para la sección en la que, a lo largo del verano, distintos escritores y periodistas recomiendan a los lectores deun clásico con el que llenar las horas veraniegas."Es una novela muy apasionada y, si no recuerdo mal, hay una escena veraniega en Manhattan donde los protagonistas sudan mucho. Luego –continúa Vilas– hay una escena en el Hotel Plaza donde el sudor y el calor son importantísimos", explica el autor de Ordesa (2018). Sí, la historia de Jay Gatsby, sus fiestas desenfrenadas y su amor imposible por la joven Daisy Fay Buchanan tiene, según el escritor, “”.Pero no siempre lo creyó así. “Lo leí siendo crío, cuando tenía 20 años, y no me hizo nada.”, confiesa el ganador del Premio Cálamo por su novela Aire nuestro (2009). “Luego la volví a leer, hace cinco o seis años, y me pareció magnífica”. ¿Entonces, qué cambió? “Cambié yo –responde Vilas– entendí la dimensión trágica del personaje que antes no entendía”.Es justamente ese drama interior de Gatsby, un millonario que desde su mansión observa una luz verde al otro lado de la bahía, allí donde duerme Daisy, lo que sigue cautivando al lector casi un siglo después de la publicación de la novela. “Gatsby es un personaje que adora el lujo, pero, y un amor que nunca se podrá cumplir. Esto lo hace muy actual”, considera el poeta aragonés , cuya poesía reunida se puede hallar en Amor (2010).A Manuel Vilas le cuesta pensar en alguna otra novela clásica que no haya devorado todavía . “Puede que me falte alguna del siglo XIX francesa o italiana. Quizás me falte algo de Faulkner o Galdós, pero creo que he leído todos los clásicos”, declara el autor de España (2008). No obstante, y tal como le sucedió con El gran Gatsby en su juventud,. “Hay cosas de Dickens que nunca me han seducido, por ejemplo Oliver Twist o Grandes esperanzas”. Respecto a libros publicados este año, por otro lado, llama a gente a leer los Cuentos completos de Ignacio Aldecoa, un volumen que recoge los relatos del narrador español.