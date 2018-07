Publicada el 24/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 23/07/2018 a las 19:36

info Libre

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís (Madrid, 1978), lo tiene claro: si hay algo común entre el panorama político español y la serie de televisión House of cards son las “de la nación a cualquier precio”. De momento, Villacís se alegra porque todavía “no ha llegado la sangre al río como en la ficción”, pero considera que “lo que compartimos con House of cards es un presidente que”. La dirigente de Ciudadanos responde así a la petición de, que en julio y agosto pide a representantes de distintos partidos que recomienden una serie, película, libro, obra de teatro o discoCon esta comparación entre el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y el protagonista de la serie estadounidense, Frank Underwood, Begoña Villacís advierte de la ambición de “aquel que traza su propio camino al margen de su partido y que es”. La dirigente de Ciudadanos ve similitudes entre el aterrizaje en la Moncloa de Sánchez y las artimañas de Underwood para llegar a la Casa Blanca en la producción, creada por Beau Willimon a partir de una novela del político conservador británico Michael Dobbs. La serie, una de las más exitosas de Netflix, tiene hasta el momento 65 episodios repartidos en 5 temporadas y prepara actualmente su temporada número 6.La serie refleja las triquiñuelas de la política, en la que el dinero y el anhelo de poder es lo más importante. House of cards cuenta la historia de un político demócrata, Frank Underwood (Kevin Spacey), que tras haber perdido la oportunidad de ser nombrado secretario de Estado comienza un plan para, gracias en parte a la ayuda de su mujer, la igualmente ambiciosa Claire Underwood ( Robin Wright ). A lo largo de las temporadas el personaje de Claire va teniendo cada vez más peso, hasta el punto de que, después de salir a la luz las acusaciones de acoso y abuso sexual del actor , que motivaron su despido, la producción de la sexta y última temporada estará protagonizada por la actriz