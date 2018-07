Agustín Fernández Mallo, Tom Sawyer y la aventura infinita

Publicada el 25/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 24/07/2018 a las 18:04

(A Coruña, 1967) es un aventurero. Pero no de la clase de Simbad, Crusoe o Fogg, eternamente enfrentados a lo desconocido sin más compañía que una mochila y un propósito. El escritor, por el contrario, vive su aventura en, día a día, y escoge un. Es algo que aprendió hace tiempo de un joven rebelde del norte de Misuri."Leí por primera vez Las aventuras de Tom Sawyer cuando tenía 12 años, como lectura escolar, y me encantó. Leerla era como tener la llave para abrir multitud de puertas que antes estaban", comenta el gallego, quien este verano invita a conocer al intrépido niño imaginado por Mark Twain en 1876. Lo hace estrenándose en la serie veraniega en la que, a lo largo del verano, escritores y periodistas desvelan aquellos clásicos de la literatura que más les han inspirado.Porque hay algo de Tom en Agustín Fernández Mallo , que llegó a la primera línea de la literatura con su Proyecto Nocilla (trilogía publicada entre 2006 y 2009), que daría nombre a toda una generación. Y también hay algo en él de sus amigos, Joe y Huckleberry, que representan la—la infancia y la adolescencia— "en la que existe el paraíso, porque la idea de libertad aún es". Las aventuras de Tom Sawyer, ese pícaro crecido en la orilla del Misisipi—como el propio Twain— antes de la guerra civil estadounidense, forma parte del imaginario colectivo, como la isla de Jackson, el pedazo de tierra en mitad del río que los amigos convierten en su base de operaciones."Ocurre también en verano –explica el autor de Trilogía de la guerra (2018)—. Todo lo que el protagonista se plantea hacer, parece que podrá llevarlo a cabo.". Pero no una aventura cualquiera, sino una de esas en las que tres jóvenes de Misuri pueden incluso imponerse a Simbad, Crusoe o Fogg: una propia de la infancia; perenne,En relación a suscon otros clásicos, el escritor gallego considera que todavía tiene muchos libros por visitar , pero que no tiene prisa por descubrirlos: "Ya veremos en la", señala este niño eterno. Porque durante el verano, parece que Agustín es a la vez Tom, Joe y Huckleberry, aunque quizá ni él mismo sea consciente. Tendrá quepara averiguarlo.