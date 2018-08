'De Madrid a New York', de Victoria Kent

Publicada el 04/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 03/08/2018 a las 21:42

info Libre

1



***

2

1 . Informe realizado por el general Juan Picasso en relación al evento conocido como el “Desastre de Annual”. 2 . No está claro qué quiere decir Kent. Posiblemente: ‘su posición necesita ser recogida por Ibérica’.



______________________

De Madrid a Nueva York. Artículos, conferencias,

cartas

Victoria Kent

Edición de Carmen de Urioste-Azcorra

Renacimiento

Noviembre de 2018

19,90 euros

La editorial



El pilares fundamentales de la la cultura española durante la democracia. Centrado primero en la poesía y en la edición de la revista literaria Renacimiento, es especialmente conocido por la recuperación de la memoria histórica. La

El grupo Renacimiento , integrado por los sellos Renacimiento, Espuela de Plata y Ulises, ha sido uno de losdurante la democracia. Centrado primero en la poesía y en la edición de la revista literaria Renacimiento, es especialmente conocido por la recuperación de la memoria histórica. La Biblioteca del Exilio , creada en 1999, ha dedicado un gran esfuerzo a recuperara la obra, a menudo olvidada, de los intelectuales que abandonaron España tras la Guerra Civil. Algunos de sus últimos proyectos son la reivindicación de Elena Fortún , tanto en su personaje Celia como otras producciones, o la investigación sobre Luisa Carnés

Quizás las palabras más famosas defueran pronunciadas el 1 de octubre de 1931. Se debatía entonces en las Cortes españolas el sufragio femenino, ante el que la abogada ytenía la posición que ya conocemos: "Creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal". Pero la que sería también directora general de Prisiones pronunciaría y escribiría otras muchas, olvidadas pese al trabajo de recuperación de la memoria del exilio que se viene realizando desde hace décadas. El sello Renacimiento, que recoge ahora sus artículos, conferencias y cartas, no duda en calificarla como "la figura femeninade la reciente historia de España".Tras la Guerra Civil, Victoria Kent seguiría trabajando desde su exilio en París, donde viviría incluso bajo la invasión alemana bajo una identidad falsa, y desde México, y desde Nueva York. Allí se fechan los dos documentos que se recogen en esta prepublicación, parte de la sección en la querecoge, a lo largo del verano, algunas propuestas de editoriales independientes para el próximo otoño. El primero es un artículo aparecido en la revista Ibérica, publicación que Kent dirigiría desde 1954. El segundo es una, dirigida hacia Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, hijo del presidente republicano. En ella, explica la catedrática de Literatura Española Carmen Urioste-Azcorra, responsable de la edición, "habla de la República como forma de gobierno, un tema que creo que es de absoluta actualidad hoy día".__________________________“El futuro de la República. Conferencia de Doña Victoria Kent”. Ibérica, vol. 9, nº 5, 15 mayo 1961, pp. 9-10.Patrocinado y organizado por las Sociedades Hispanas Confederadas, para conmemorar el 14 de abril, fecha de la proclamación de la República española, se celebró un acto en la Casa de Galicia en la que nuestra directora, Dª Victoria Kent, pronunció un discurso.Primeramente hizo un resumen histórico de los antecedentes del advenimiento de la República desde el expediente Picassohasta el 14 de abril, continuó analizando la obra de la República, indicando luego una fórmula para recuperarla. A continuación copiamos algunos párrafos del discurso.“Nuestro afán de cumplir las promesas hechas al pueblo español nos llevó a hacer sin respiro una constitución, constitución yo no diré que perfecta, pero sí que encarnaba nuestros ideales. La labor de la República en sus cinco años de existencia fue derecha a cumplir sus promesas: extender la educación y cultura en España; reformar el régimen penitenciario; la reforma agraria; los estatutos regionales”.“En pleno trabajo de la República, después de tres elecciones en las que el pueblo español votó consecutivamente el régimen republicano, en 1931, en 1933 y en 1936, surge la sublevación militar. ¿Por qué esa sublevación militar?”.“Dos razones sostuvieron ese movimiento: una, jugar la carta del nazi-fascismo, triunfante ya en varios países, y otra, detener las reformas que la República había emprendido… ¿Cómo es posible que muerto y enterrado el nazi-fascismo se haya sostenido el franquismo en España? El franquismo se ha sostenido por dos razones: una, la vacilante política internacional, otra, la represión interior. Sin la ayuda extranjera, sin la ayuda que los Estados Unidos ha venido prestando durante la anterior Administración, Franco no hubiese podido continuar su reinado. La otra razón de la existencia del franquismo ha sido, como hemos señalado, el rigor en la represión. En la vacilante política internacional cuenta mucho la estabilidad de un régimen y un régimen opresor se afirma en su tiranía haciéndose cada día más cruel, con lo que da una aparente impresión de fuerza. Estas han sido las características de la situación española. Por qué hemos de negarlo, estamos en un país hermano, al que nos sentimos unidos y debemos decir la verdad: los Estados Unidos han intervenido en España, la anterior política de los Estados Unidos ha sido de sostén al régimen franquista. El pueblo español está en contra de los Estados Unidos y tenemos que ayudar a desvanecer ese sentimiento, pero esa ha sido la labor anterior. La ayuda americana se ha interpretado como dirigida a sostener al régimen franquista, porque ella ha ido al ejército y al suministro de armamentos; en definitiva, a sostener a Franco”.“Nosotros aspiramos a una España dentro del orden europeo porque España es un país europeo, está adentro de la Zona Occidental. Aspiramos a un país que viva en Europa y no de espaldas a ella, dentro de las reglas de Occidente y esto es lo que tenemos que prevenir para mañana. Queremos una inteligencia con los Estados Unidos, pero una inteligencia del pueblo a pueblo y no de Gobierno a Gobierno. Es fácil entenderse con un dictador, pero eso tiene peligros graves, porque los pueblos no son los dictadores. La frase de que los pueblos tienen el gobierno que se merece es injuriosa: España sufre un gobierno que no se merece”.“Pasaron los años y el aislamiento de España fue desapareciendo y el régimen franquista fue entrando en todas las organizaciones internacionales y así tenemos, durante veinticinco años ya, a Salazar en Portugal esgrimiendo su hipocresía y a Franco en España blandiendo su sable contra los españoles y esta situación continúa y este baldón lo tolera Europa. Pero el ciclo franquista ha terminado, yo me atrevo a decirlo aquí esta noche: el ciclo franquista ha terminado.“Me preguntaréis: ¿Qué es lo que vendrá mañana? Pues vamos a analizarlo. Dos soluciones (para algunos, tres) pueden presentarse para que este mañana y digo DOS porque en el momento en que estamos no caben más que dos soluciones, o una solución monárquica o una solución republicana. En la tercera no creo, en la solución caótica no creo, esa no la verá Franco en España, porque España está dispuesta a darse una democracia y vivir en la libertad. ¿Monarquía o República? La monarquía suena para algunos como la solución más fácil, pero ya hemos descubierto qué clase de monarquía quiere Franco y el Pretendiente: Franco declinará sus poderes ante sus Cortes, las Cortes trasladarán esta declinación de poderes al Gobierno, el Gobierno dará la mano al Pretendiente y el Pretendiente entrará en el Palacio Real. Es decir, hoy disfruta España de un reino sin rey, mañana disfrutaría de un franquismo sin Franco”.“Decíamos que había otra solución: la solución republicana. Yo soy republicana de pura cepa, republicana de ayer, republicana de hoy y republicana de mañana, pero si me preguntáis: ¿Usted quiere una república mañana?, yo diría: mañana, no; y no os desilusionéis. Voy a deciros mis razones. España necesita convivir en la libertad, España necesita habituarse a la democracia, desconocida desde hace más de dos décadas; España necesita un Gobierno de transición, imparcial, responsable, un Gobierno que permita nada más que esto: que los derechos humanos se practiquen en España; libertad de prensa, de asociación, de palabra, de reunión; libertad para que puedan actuar las organizaciones de trabajadores, libertad que haga posible que se aglutinen los demócratas y liberales de España. Más tarde, este mismo Gobierno podría ser el que llevara al país a pronunciarse en un plebiscito nacional sobre la forma de gobierno.“Deseo este periodo de transición porque anhelo un régimen estable de libertad y democracia en España y a él se puede ir por el procedimiento que hemos indicado”.“¿República o Monarquía? República, digo; la República es la forma institucional que debe regir en España, porque es la forma que se dará el pueblo español cuando pueda expresar libremente su voluntad. Pero impuesta la República por un procedimiento de fuerza yo calificaría este acto de traición a España, igual que si la monarquía se impusiera por el mismo procedimiento. Nosotros republicanos, demócratas, liberales, aspiramos sencillamente a interpretar la voluntad nacional”.“Han pasado muchos años, Europa ha hecho su camino, el mundo ha evolucionado y hay que ir, no a implantar lo que en un momento y en unas circunstancias determinadas tuvo valor, el enorme valor de interpretar la conciencia nacional, sino que hay que ir a una República que recoja las inquietudes españolas de hoy.“Deseamos buenas relaciones con los Estados Unidos, pero tenemos que señalar que la ayuda americana a España prestada durante la anterior Administración, ha sido ayuda al régimen franquista. Así lo interpreta el pueblo español y esto es grave para el futuro, estamos obligados a decir la verdad y la verdad es esta: es necesario que la actual Administración modifique su política de ayuda al régimen actual de España. Sabemos que la política es la ciencia de lo posible, dentro de lo posible cabe que las relaciones futuras de los Estados Unidos con España sean lo que pide la política de Occidente. España y Portugal son Occidente, tenemos que procurar que en el futuro estos dos países integren realmente la comunidad europea de las democracias”.10 de agosto de 1961Sr. D. Niceto Alcalá-Zamora y CastilloDakota 55. AltosMéxico 18, D.F.Mi querido amigo:La esperanza no me abandona de recibir ese artículo de usted tan deseado y prometido. Comprendo que tiene usted mucha labor sobre sí, pero juzgo de extremo interés exprese usted su posición ante la maniobra proyectada. Hace falta que se oiga la voz de los republicanos que los son y lo seguirán siendo, por lo que le ruego haga los esfuerzos necesarios para enviarme ese artículo lo antes posible, deseo insertarlo en el número de septiembre y se necesita un cierto tiempo para la traducción.He recibido copia del escrito, pero no creo conveniente publicarlo, quizá aludiré a él, pero hay que tener cuidado en que no se tome la información como una actitud de apoyo. A mi juicio nuestra actitud debe ser la de señalar la no viabilidad de la Monarquía, que resultará una tesis de apoyo a la República más fuerte que la tesis de señalar en estos momentos las posibilidades de la República, esta campaña debe seguir la que le señalo, a mi juicio. Quiero decir que, en todo momento, atacando una posición o defendiendo otra, debemos dejar sentada nuestra solución: un gobierno sin signo institucional, un periodo de transición en el que se den paso a todas las libertades. ¿No es eso, querido amigo?Aquí, en Princeton, está Tierno Galván, estará todo el curso. He tenido con él una larga conversación, es decir, hemos empezado a hablar. La impresión que produce el hombre es excelente, lo creo de una honradez fundamental; señala la posición de Giménez Fernández, Ridruejo, etc. y la suya como un último intento de solución, de salida, a la situación actual, dado los elementos o fuerzas que pueden apoyar la solución que ellos apuntan. Estimo necesario que se detenga usted aquí dos o tres días a su paso para Italia, debemos cambiar impresiones y entrevistarnos con Tierno.Le ruego encarecidamente no me deje sin su artículo para la edición del próximo mes, su posición necesita recoger la Ibéricay no debemos dejar pasar el tiempo, es el momento.En espera de sus noticias le envío mi cordial saludo.