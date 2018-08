'Desnuda', de Paola Rivera

Publicada el 05/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 04/08/2018 a las 20:35

Desnuda

Paola Rivera

Fotografía de cubierta de Natalia de la Torre Alcoba

Tres hermanas

14 euros

La editorial

es la historia de una desaparición, la de Moka que, con su vacío, marcará la vida de la protagonista. Esla que urde en su primera novela una historia de abandono ambientada en Guatemala, Japón y Arkansas. Nacida en la ciudad guatemalteca de Quetzaltenango, en 1987, la escritora trabaja en esta primera obra desde 2014, cuando viajó a Madrid para cursar el Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores. "Desnuda", señala su editorial, Tres Hermanas, es la narración en primera persona de unay aceptar a los demás a partir de la necesidad del olvido".______________________Quise pensar que estabas muerta, Moka, y tener la certeza de que tu cuerpo ya no era aquel que había conocido desnudo en el baño comunitario para mujeres en Tokio. Quería que fueras cenizas repartidas en algún lugar memorable, pero cuando pensaba en eso me sentía culpable, porque todavía eras joven y puede que hubieras encontrado a alguien más; un hombre, una mujer, quizás, que te convenciera –déjame pensar que alguien lo hizo–, de que no me buscaras más. Alguien que, cuando le contaste nuestra historia, te dijo que yo era tan solo una niña, que no valía la pena. Que no sabía lo que era amar. Que seguramente nunca llegué a entender lo que pasó entre nosotras. Fue eso, ¿verdad? Con alguien a mi lado que me diera estabilidad, yo también hubiera seguido caminando en línea recta. Sin mirar atrás. No te culpo. Pero pensar en tu cuerpo me llevaba a recordar una y otra vez todo lo que había sucedido en aquellos años, las fotografías viejas que habían quedado atrapadas en aquella caja y todo lo que se guarda en algún lugar de la memoria y no se cuenta. Hay una donde estás en el parque sentada en una banca, con tu cabeza metida entre tus piernas, debías estar tomando la siesta. Es lo que tienen las fotografías, nos llevan de regreso a los lugares donde estuvimos y que ya para la memoria son difíciles de saborear. Queda tan solo el olor de cipreses de aquella tarde o el aroma de ese cuarto oscuro, a papel fotográfico mezclado con un toque de formol, y el cosquilleo de polvo en la nariz. La sensación del tiempo cristalizado en los rincones, convertido en pequeñas montañas de pelusilla grisácea que, al filtrarse un poco de luz, se reflejaban contra la pared y parecían pertenecer al paisaje de un pueblo muerto, con un cielo siempre sombrío, donde tu ausencia era la nube que dominaba mi cuerpo, aquella naturaleza.______________________Tres Hermanas es una editorial muy joven, nacida apenas en 2015, pero ya cuenta en su haber un par de tesoros: los Diarios de, publicados íntegros en cuatro tomos por primera vez en España (disponible, por ahora, solo el primer volumen) y Las Mitford. Cartas entre seis hermanas , que narra las hazañas de una familia más que particular cuya historia se ha convertido ya en. Pero en su catálogo tienen también una presencia importante los autores en castellano, como la propia Rivera, Fernando J. López con Cuando todo era fácil o Txani Rodríguez con Si quieres, puedes quedarte aquí . Una apuesta nada común en un mundo editorial en el que los sellos independientes más jóvenes han alcanzado el éxito, en gran parte, gracias a las traducciones desde otros idiomas.