Soleá Morente se introduce en la vida de Virginia Woolf

Publicada el 03/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 02/08/2018 a las 19:44

son prácticamente la única obra que la autora, Virginia Woolf, pudocuando los bombarderos alemanes la destruyeron en 1940. Son treinta cuadernos que se conservan en la Biblioteca Pública de Nueva York desde 1979, editados en cuatro volúmenes por la sobrina política de la autora, Anne Olivier Bell, y publicados por primera vez en castellano por el sello Tres Hermanas , que en 2017 lanzó la primera entrega. Es la obra que elige(Madrid, 1985) para Lecturas infalibles , la sección veraniega deen la que varios autores proponen a los lectores una obra clásica en la que adentrarse durante los meses estivales.En este momento, la autora de los discos Tendrá que haber un camino (2015) y Ole Lorelei (2018) está leyendo el primer tomo de los diarios escritos por Woolf entre 1915 y su muerte en 1941 y explica que se siente sorprendentemente identificada con lo que la escritora británica cuenta en sus páginas: “Es como”. Pero, además, le fascina la forma en la que “emplea la palabra para mantener el control sobre situaciones que se le escapan”. La novelista supo cómo relatar el paso del tiempo, a la vez que: “La sinceridad y la honestidad con la que escribe nunca pasarán de moda”, declara la entrevistada.“Me parece una”, sostiene la hija mediana del cantaor Enrique Morente. Del pensamiento de Virginia Woolf, autora de títulos como La señora Dalloway y Orlando, destaca las ideas feministas que consolidó “en un mundo dominado por hombres, en el que el machismo y la discriminación de género estaban normalizados”. Woolf, una de las más destacadas figuras del feminismo, con el ensayo Una habitación propia (1929) como referente dentro del movimiento de la lucha de la mujer, influirá seguramente enque la música y licenciada en Filología está creando. No obstante, antes de encontrarse con los planteamientos de la escritora inglesa, Soleá se ha mostrado abiertamente feminista y las letras de sus canciones así lo demuestran, como canta en el tema "Ya no solo te veo a ti" Su análisis sobre el machismo no es la única crítica que pronuncia sobre la sociedad. Desearía que el mundo en la que vivimos nos dejara más tiempo para leer, “en lugar de estar”. El conjunto de ensayos del escritor estadounidense Mark Greif, Contra todo, quey destapan lo patético de nuestra existencia, es para ella un punto de vista necesario, ya que “últimamente” estamos muy “contaminados de frivolidades”: “Ofrece la posibilidad de observar la vida desde la pureza de un”.Esa cara de la sociedad que, a sus ojos, pervierte al individuo se describe en el próximo libro en el que quiere sumergirse Soleá Morente: El idiota, de Fiódor Dostoyevski , una de las novelas mejor valoradas del autor y de la Edad de Oro de la literatura rusa. El protagonista que da nombre a la obra, el príncipe Myshkin, representa el arquetipo de lay acaba sufriendo, desbordado por la realidad.