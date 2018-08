Elvira Sastre sobre Bécquer: "Fue el autor que me hizo sentir algo por primera vez"

Publicada el 15/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 14/08/2018 a las 19:53

inmersa en lo poético, Elvira Sastre (Segovia, 1992) escoge los versos de Gustavo Adolfo Bécquer para participar en la serie de info Libre en la que varios escritores y periodistas recomiendan la lectura de una obra literaria para ocupar los días de verano. “La poesía es, en fin, el lugar en el que Elvira Sastre puede darse, contarse, entenderse a sí misma”, explicaba Luis García Montero el verano pasado al presentar un libro de la joven autora, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida (2016). Y, así,, Elvira Sastre (Segovia, 1992) escoge los versos depara participar en la serie deen la que varios escritores y periodistas recomiendan la lectura de una obra literaria para ocupar los días de verano.

La autora de Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo (2013) o Aquella orilla nuestra (2018), en el momento en el que estaba viviendo su “primer amor imposible”. “Recuerdo que sentí que. Me imprimí uno de sus poemas (“¿Qué es poesía?...”) y lo pegué en la portada de mi agenda.”, explica la poeta.La también traductora literaria sugiere acercarse al escritor de Rimas y Leyendas, ya que lo considera “uno de los, sobre todo para el que se inicia en el género”. “Para mí (y para muchos otros), fue el autor que me hizo sentir algo por primera vez, algo tan personal que incluso yo misma me sorprendí.”, relata. “Si no hubiera dado con él seguramente no habría sentido las ganas de seguir descubriendo poetas y poemas”.Bécquer, una de las figuras más destacadas del Romanticismo,gracias al poemario que fuepor sus amigos. Tanto las rimas como las leyendas –relatos llenos de misterio y elementos sobrenaturales publicados en la prensa– forman parte de lapueden suponer una sorpresa para el lector. La edad, el momento, el lugar, el estado de ánimo de quien se sumerge en una obra determinan la interpretación de esta. Y la escritora segoviana, que prepara su primera novela, sostiene que hay clásicos que le han impresionado últimamente: “Ha sido un redescubrimiento leer a: el primero, porque no es lo mismo leerlo con quince años que con veinticinco, la segunda porque en clase se olvidaron de enseñarnos su”.Elvira Sastre, uno de los nombres más significativos de la, recomienda, fuera ya de clásicos, el libro Mal abrigada, de Paola Soto (Venezuela, 1991).sentencia.