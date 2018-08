Nuria Varela, en las manos de Simone de Beauvoir

Publicada el 16/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 15/08/2018 a las 15:49

“El 8 de marzo se ha quedado pequeño y ya se plantea como todo un mes: ‘Marzo Feminista’ se ha bautizado”. Lo crean o no, esta frase no se escribió a raíz de la histórica huelga por los derechos de las mujeres de este año, sino mucho antes: en 2014 . La autora no podía ser otra que la periodista y escritora(Turón, 1967), una de las pensadoras referentes del feminismo en España que, cuando todavía estaba lejos de convertirse en consagrada ensayista, sufrió una experiencia que le cambiaría la vida: suVarela, directora de gabinete y asesora del primer Ministerio de Igualdad de España, descubrió a la filósofa francesa por medio de El segundo sexo , una de las obras más sobresalientes del feminismo de la Segunda Ola y del movimiento en general: “Es, probablemente,de cuantos se han escrito sobre la condición de las mujeres –señala la asturiana–. Como dice Celia Amorós , buena parte del feminismo que se ha escrito después puede considerarse notas a pie de página de este libro”. Varela incluye así –“después de un año marcado por las reivindicaciones feministas”– a Simone de Beauvoir en esta sección , en la que escritores y periodistas señalan un clásico al que regresar en las tardes de verano.Casi treinta años después de que el libro llegase a sus manos, la periodista revive aquel momento como “una verdadera revolución personal”. “, todo lo que había aprendido, todo lo que daba por cierto, todas mis relaciones y mi lugar en el mundo”, rememora Varela sobre el tomo, el último de la historia en ser prohibido por el Vaticano – hasta 1966 –. Cinco años después de leer El segundo sexo, la asturiana publicaría el famoso artículo “Los maridos españoles matan más que ETA” –realidad que se ha mantenido intacta durante este cuarto de siglo– en la ya cerrada revista Interviú. No hubiera sido posible sin De Beauvoir. La directora de la editorial Hotel Papel cree que descubrir a la filósofa francesa no fue una simple influencia para su escritura, sino que determinó toda su visión sobre el mundo que la rodeaba; una realidad que años más tarde plasmaría en obras tan influyentes como Feminismo para principiantes (Zeta), el escalofriante Íbamos a ser reinas (Ediciones B) o el más reciente, Cansadas (Ediciones B).Por supuesto, un clásico como el de De Beauvoir fue indispensable para Nuria Varela, aunque ahora reconoce que prefiere dedicarse a todos esos libros que van saliendo a lo largo del año, por lo que “la lista de clásicos seguirá esperando”. Su último descubrimiento debía ser, por ende, uno tan reciente como Nueva ilustración radical (Anagrama, 2017), de Marina Garcés: “Es un libro aparentemente sencillo que sin embargo está repleto de reflexiones que profundizan en la idea de la necesidad de combatir distintas actitudes un tanto crédulas, tan de actualidad, por lo que tienen de. Un libro breve para leer a ritmo lento, para saborear”.