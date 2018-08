Publicada el 17/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 16/08/2018 a las 21:22

info Libre

“Las preguntas acerca del Mal, qué hace posible que suceda el crimen, qué cuentande las sociedades en los que tienen lugar…”: todas estas cuestiones llaman la atención de(Madrid, 1984). La dramaturga encuentra respuestas en, y convierte esta novela de no ficción en su sugerencia para Lecturas infalibles , la sección veraniega que recomienda, de mano de escritores y periodistas, una obra literaria para que los lectores dese decidan a pasar los meses de calor entre sus páginas. “Mientras leía,. Creo que me lo tomé como un libro-escuela. Sobre todo me impresionó la capacidad del autor para aproximarse al criminal con una”, comenta Carballal sobre esta obra.A pesar de ser un tema amargo —Capote explica elen Estados Unidos y muestra elque sentencia a pena de muerte a los criminales— la autora de Los Temporales (2016) y Una vida americana (2018) asegura que la obra recomendada es. “En la actualidad estamos hastiados de asesinatos en las ficciones. Es un gusto abordar el asunto desde unacomo la de Capote”, argumenta.“La implicación personal de Capote en el relato es muy notoria.a través de la ficción. Me interesa esa aproximación a la escritura”, declara la aprendiz de Juan Mayorga , que fue su profesor y que también ha hecho su aparición en esta sección. El libro de escritor estadounidense supuso una revolución en el mundo del periodismo, que lo halagó por su realismo y la, fruto de la documentación necesaria para la reconstrucción del argumento de la novela. El libro, considerado una de las primeras novelas de no ficción, se convirtió en un pilar del que sería llamado nuevo periodismo De otra periodista estadounidense,y por razones diferentes, recomienda la narración autobiográfica que relata ena partir de la descripción de la relación de la protagonista con su madre: “Un. La novela es conmovedora, ácida, divertida”. La escritora, considerada una de las voces más destacadas de la segunda ola feminista del país norteamericano, presenta cómo las mujeres luchan toda su vida contra una idea del amor que les pone en el lugar de estar dedicadas al cuidado de los demás de forma desinteresada.