'Nox', de Anne Carson

Nox

Anne Carson

Vaso Roto

1 de octubre de 2018

45 euros

La editorial

El libro que la poeta(Toronto, Canadá, 1950) escribió tras la muerte de su hermano no es un libro. Publicado en 2010,llegaba dentro de una caja, y sus páginas sin numerar se desplegaban como un acordeón , reproduciendo el cuaderno original en el que la escritora habría recogido sus notas. Primero, en latín, el, dedicado también a su hermano muerto: "Tras atravesar muchos pueblos y anchos mares/ llego, oh, hermano, a estas tristes exequias...". A la derecha (si es que queda derecha e izquierda en un acordeón desplegado), lo relacionado con su Michael: recuerdos, fotografías, versos, recortes. A la izquierda, una por una, las palabras que conforman esos versos, pero tratadas como entradas del diccionario. Al final, el poema traducido.Carson traslada las palabras al inglés original como si se tratara de una autopsia, de la búsqueda de un cuerpo: el cuerpo del que Catulo se despide, el cuerpo de su hermano, alejado de la familia desde hacía dos décadas. La poeta define la traducción como estar "en una habitación en la que una trata a tientas de". Y la editorial Vaso Roto acepta el reto llevándolo ahora al español. "El resultado", dice el sello, "es una experiencia poética y visual que incita a una noción más abierta y desprejuiciada de lo que suele entenderse por lectura poética".____________________________________________ Vaso Roto toma su nombre de un poema de James Merrill, The broken bowl, y de unas palabras de Hölderlin: "Dejad que la vasija rompa el vaso para que todo lo divino se convierta en cosa humana". Los lectores habrán averiguado que se trata de una editorial especializada en poesía. Fundado en 2003 y dividido entre sus divisiones mexicana y española, en el catálogo del sello figuran nombres como los de