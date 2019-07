Pablo Simón resume "los dilemas de nuestro tiempo" con 'Chernobyl'

Publicada el 30/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/07/2019 a las 20:58

(Arnedo, La Rioja, 1985) es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, además de editor de la web Politikon. Autor de varios libros, entre ellos El príncipe moderno (editorial Debate), participa en De series , dentro de la revista Verano Libre , en la que a lo largo de agosto preguntamos a políticos, politólogos y periodistas sobre las producciones que más y que menos les han gustado en los últimos meses.Quien se encarga normalmente de buscar respuestas a las dudas de nuestro tiempo, como profesional de lo social que es, sólo dudó cuando se le preguntó cuál era su: “Esto es un poco más difícil. Una de las mejores series de la historia o que más me ha gustado es esta serie de 2001,en inglés”. Basada en el homónimo bestseller de Stephen Ambrose, esta miniserie, de tan sólo 10 episodios y coproducida por dos pesos pesados de Hollywood, Steven Spielberg y Tom Hanks, se ambienta en lay centra gran parte de su trama ende la 101ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos.No sólo aclamada por el público sino también por la crítica —recibió en 2002, incluidos el de mejor miniserie o mejor dirección—, Band of brothers se aleja con acierto, sin roturas, delque se le presume a un producto de entretenimiento bélico, y más cuando se produce en EEUU. “Una aproximación humana increíblemente buena, muy bien ambientada, los personajes de una profundidad tremenda, con una reflexión interesantísima de la 101 Aerotransportada” y, además, desde el respeto. Por eso Band of brothers ha envejecido tan bien, porque después de años sigue poniendo de acuerdo a todos. Así la remata Simón: “Es una serie que no hay que dejar de ver y que, y parece mentira, porque han pasado casi 20 años”.En cuanto a la, sin sorpresas, Chernobyl es la elegida por muchos de los participantes de esta sección, Pablo Simón inclusive. La miniserie producida por HBO ha contentado en partes iguales tanto al público como a la crítica. Con sólo cinco episodios, a ojos del politólogo, Chernobyl “”. Algunos de ellos, como el, y pese a la muy masticada desafección política, son recursos cada vez más atractivos a la hora de buscar nuevas tramas de entretenimiento en la pequeña pantalla. Para Simón, la serie explica muy bien “cómo todos los constreñimientos políticos llevan a tomar malas decisiones, cómo existen también lasdentro del propio aparato burocrático del Estado”. Además, Chernobyl no sólo es útil para hacer un retrato del funcionamiento de los regímenes y democracias populares, sino para entender también “cómo funcionan parte de”.Y por último, en esta ocasión una serie distribuida por Netflix: Pablo Simón confiesa no haber podido continuar con. Esta producción antológica que quiere llevarnos a repensar lastuvo sus mejores días para la crítica en sus primeras temporadas. Capítulos demasiado largos o amagos rebuscados de originalidad son algunos de los reproches que se van haciendo más comunes. Así lo encaja también Simón: “Me gustaron las temporadas iniciales, me parecieron sugerentes los dilemas que planteaban, pero al principio de la tercera ya no entendí nada, me pareció que se estaba ya rizando demasiado el rizo y la empecé a dejar”. Otras alternativas, como la fresca e impulsiva, de la BBC y en HBO, pueden volver a ocupar ese espacio que la lasitud de Black mirror o de El cuento de la criada nos deja para las distopías.