Sara Giménez piensa en libertad cuando ve 'Vis a Vis'

(Huesca, 1977) es abogada y activista contra la discriminación hacia los gitanos. Especialista en derechos humanos y responsable del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano , desde los comicios del 28 de abril es también laen el Congreso de los Diputados. Giménez participa en la sección De series , dentro de la revista Verano Libre , en la que de lunes a viernes a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. La favorita de la temporada de Sara Giménez es Vis a vis , que le hace inevitablemente pensar en la “Vis a vis, que ya ha emitido su cuarta temporada, es una saga española protagonizada porLa serie, producida por Globomedia primero para Atresmedia y luego para Fox España, y que se estrenó en abril de 2015 en Antena 3, aunque tenga visos que recuerden a otras producciones anteriores —Orange is the new black sin ir más lejos—, ha sabido ocupar su propio nicho sin que tenga que cargar constantemente con el peso de las comparaciones.Concomo protagonistas indiscutibles, Vis a vis narra los días de convivencia en una cárcel de mujeres —Cruz del Sur— en la que tienen que aprender a compatibilizar sus traumas y conflictos internos con el ambiente hostil que se les presume a las prisiones., con claroscuros pero sin polarizar, que no temen a los giros de guion ni a la madurez de quien crece conforme al argumento. Además, la serie hace un esfuerzo por hablar de diversidad, en el marco del respeto y tratando de lidiar contra los tópicos: así—Alba Flores, por ejemplo, interpreta a una mujer gitana que además es lesbiana—.El peso de Vis a vis sobre sus personajes principales. Ellas son importantes porque siempre se habla en plural. Y de ahí la importancia de cómo se hilan los pequeños grupos, los desafíos a las cadenas de mando y de poder de las cárceles y, como apunta Giménez,. Así lo defiende también la diputada: ellas “generanque muchas veces enternece la dureza de los hechos que ocurren”. Tiene sentido que, siendo especialista, entre otras cosas, en Derecho penal, Giménez encuentre interesantes muchas de las aristas que aborda la serie: “Al ver la serie como abogada, piensas eny también en la necesidad del papel de los centros penitenciarios en laSara Giménez tira del recuerdo para colocar a Verano azul como su serie favorita de la historia. “Miedos, amores, rebeldías…”, todo se mezcla en un soplo de nostalgia para sentarla frente al televisor, junto a sus hermanos. La serie, que se emitió en España en 1981, narra las aventuras de un grupo de jóvenes de distintas edades y procedencias que veranean en Nerja, Málaga. Verano azul, que forma, no sólo tuvo éxito en su momento de emisión, sino que también lo ha cosechado en sus sucesivas reposiciones o en otros lugares del globo como Latinoamérica o África. Para Giménez, una de las muchas bondades de la serie es poder recuperar “cómo sin mucho materialismo los jóvenes pueden disfrutar”. El programa arrasó entre los niños y niñas del momento, con una, que desarrolló entre ellos el acto de ver. Para la diputada de Ciudadanos, Verano azul transmitía —y transmite— pedagogías muy sanas, pero, sobre todo, y aunque suene manido, un argumento casi atemporal: “El valor de la amistad como eje principal de la historia”.La tercera serie que nombra Giménez también es una producción española, pero por el momento la ha dejado a medias: Arde Madrid , dirigida por Anna R. Costa y Paco León. La diputada de la formación naranja, que por trabajo y viajes varios no ha terminado la serie,. Producida por Movistar+ y ambientada en 1961,vista por los ojos de su servicio de asistencia. Para Giménez, “los empleados son los grandes protagonistas de la historia”. La serie, que baila entre la comedia y el drama, intenta dibujar con trazos de ingeniode esos años, un paisaje de pudor en el que laabre los visillos de la curiosidad ante el mito de Hollywood que era Ava Gardner.