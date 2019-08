Ayudando a los bosques a resistir la crisis climática

Publicada el 03/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 02/08/2019 a las 21:52

Los efectos del cambio climático son cada día son más visibles en nuestro país. Según un estudio del Ministerio del Interior emitido en 2016,debido a la sequía si no se le pone freno a la crisis climática. Nuestros bosques, que además pueden contribuir a la mitigación del fenómeno gracias a su capacidad de actuar como sumideros y absorber el CO2 , corren peligro y por ello es indispensable desarrollar las herramientas adecuadas para garantizar su resiliencia.Uno de los elementos claves para garantizar la supervivencia de las masas forestales es la. Dentro de estas medidas destaca lacon la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares y el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, que lucha por una gestión forestal que garantice que el país sigue contando cada vez con más árboles, más sanos y más resistentes ante los cambios en el clima que están por venir.FSC España, parte de la red internacional Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal), emite certificados que garantizan que las empresas y organismos que los poseen hacen un uso sostenible y responsable de los recursos derivados de los árboles. Con este proyecto, se dirigen al origen: a estudiar y tratar los bosques y su vulnerabilidad ante la crisis climática.La iniciativa plantea estrategias de mitigación y resistencia de los bosques a partir de la. Es decir, plantea desarrollar una metodología para identificar cuáles son los principales impactos que tiene el cambio climático en nuestros bosques y poder tomar medidas para su adaptación.Silvia Martínez, directora técnica de FSC España, explica en detalle aen qué consiste el proyecto. "La metodología es importante para, asegura la experta. El trabajo de la organización es concienzudo, paciente y exhaustivo.El proyecto, iniciado en 2017, se divide en dos fases. La primera, finalizada en 2018, tuvo como objetivo elen los Montes de Valsaín (Segovia), el Monte de Navahondona (Jaén) y el Monte Vecinal en Mano Común (MVMC) de Barrantes (Pontevedra).Son bosques que en su mayoría pertenecen a parques naturales. Sin embargo, algunos están gestionados por los habitantes de la zona para su uso y aprovechamiento, por lo que su resistencia no solo es importante para el propio ecosistema, sino que. Además, la especie más común en estas localizaciones es el pino silvestre. "Cogimos masas de pinares, ya que era de donde teníamos más información", explica Martínez.Se trata de montes que previamente ya contaban con la certificación de la organización ya que, en palabras de su directora técnica,Por lo tanto, parten de una base de datos y mediciones previas, "pero no teníamos parámetros tan concretos que nos permitieran modular la gestión forestal". "Nosotros queremos implementar estas mediciones en esa gestión, para poner en marcha las actuaciones más adecuadas", asegura.Después de la selección de los montes comenzó el desarrollo de los indicadores. "La mayoría se basan en mediciones de las masas forestales, aunque hay otros más complejos basados en análisis de esas mediciones. Los datos dependen de los indicadores, como la variación en el tiempo del crecimiento de una masa forestal", explica Martínez.Tras la elaboración de estos indicadores, la primera fase continuó con su aplicación en las tres localizaciones escogidas y la lectura los datos que arrojan. Para comprobar el resultado del trabajo de FSC, tomaremos como ejemplo los montes Valsaín.Formados por el monte Matas y el Monte Pinar, se sitúan en el término municipal de San Ildefonso-La Granja (Madrid) y son gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín. Los recursos de este bosque son aprovechados por los habitantes de la zona,Sin embargo,. La temperatura no ha parado de aumentar desde 1980, situándose actualmente en los 6ºC de temperatura media. El sistema de indicadores nos ofrece información más detallada y nos indica las principales vulnerabilidades del bosque.Un ejemplo sería el indicador SEQ, que establece los meses de sequía en la zona midiendo la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración (cantidad de agua que vuelve a la atmósfera). De este modo, podemos comprobar queEstos indicadores también pueden detectar otras debilidades de la especie, como es el indicador RDI, encargado de medir el rango de distribución de la población. En este caso, al encontrarse en el límite sur de la distribución global de la especie, nos indica quePor lo tanto, a través de este sistema los gestores del bosque pueden, optimizando los recursos y aumentando las posibilidades de adaptación de la masa forestal.La segunda fase comenzó en 2018 y ha finalizado este año. El objetivo de esta fase es implementar el sistema piloto desarrollado en la primera y poner en marcha un, facilitando la gestión y adaptación de los bosques españoles.Para esta nueva fase se eligieron otros tres espacios naturales protegidos. El monte de Los Palancares y Agregados (Cuenca), el monte Coto da Trapa, Pouso e Fonte do Maio (A Coruña) y el monte Los Carrascales en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva). En este caso, ya que la intención de la organización es la de comprobar la eficacia del sistema en diferentes especies.Martínez asegura que, tras la aplicación de la metodología y su evaluación,Indica que una de las dificultades del proyecto es que "la disponibilidad de información es variable según la zona, que limita la aplicación de los indicadores. Además es necesario que los propietarios y los gestores colaboren para saber si la medición es correcta respecto al cambio climático u otras actividades".Sin embargo,. La existencia de una base de datos consistente y su estudio es clave para detectar las principales vulnerabilidades de los bosques. "El sistema es aplicable a todas las masas", pero sobre todo en las que ya cuentan con una certificación emitida por FSC, "ya que ya tienen una gestión previa que facilita su implementación"."El sistema es público, se ha desarrollado por fondos públicos,, reitera. Pero lamenta que, aunque el trabajo está a disposición de todo el que quiera ponerse manos a la obra, la mayoría de la superfice forestal está sin planificar. "El impacto puede ser pequeño. Aunque todo lo que se haga, bueno será", concluye Martínez.