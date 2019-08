Juan Marín se queda con 'House', una de las pocas series con las que resiste al sueño

Publicada el 12/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/08/2019 a las 13:55

(Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1962) es diputado en el Parlamento andaluz por Ciudadanos y, desde enero de este año, vicepresidente de la Junta de Andalucía, además de ocupar la Consejería de Justicia, Regeneración, Turismo y Administración Local. El líder de la formación naranja en Andalucía participa en esta sección , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las series que más y que menos les han gustado. Marín,, se queda con House , en la que se encuentra algún que otro parecido con su curioso protagonista.“Es igual que yo, se le olvida muchas veces tomarse las pastillas”, bromea Juan Marín sobre el doctor House. Interpretado por Hugh Laurie, Gregory House es un excéntrico médico —el mejor del hospital— que,, es reconocido por su rápida y brillante labor en el diagnóstico de enfermedades. House, muy centrado en su trabajo, a lo largo de la serie se esfuerza por marcar una línea con respecto a sus pacientes, por quienes. House, además de poco ortodoxo en lo profesional, es soberbio, prepotente y docto en sarcasmo, lo que no le impedirá evolucionar como personaje a lo largo de la serie.Producida por la cadena Fox —se estrenó en 2004 y se despidió de la televisión en 2012 tras ocho temporadas de éxito y 177 capítulos—, House consiguióen muchos de sus espectadores, como en Juan Marín, que asegura haber aprendido mucho con la serie y se declara fan del irreverente protagonista. La serie llegó a congregar sólo en Estados Unidos, por ejemplo, en su tercera temporada,, pero ya en su última entrega perdió más de la mitad de esas audiencias que llegó a cosechar.Esta temporada, por escasez de tiempo, el vicepresidente de la Junta ha visto poco más que: “Siempre me quedo dormido cuando el cocodrilo le va a dar el bocado al ñu”. Además, como su interés por la televisión es más bien escaso, cuando se le pregunta por qué series ha dejado a medio ver, él es contundente: “, como Borgen, Vikingos, House of cards…”, asegura Marín, que, para compensar, sentencia queAl dirigente de Ciudadanos le cuesta lidiar con las series, hasta el punto de que, apenas empezadas: “”. Por su parte, El mentalista , una producción de Warner Bros emitida por la CBS —en España en LaSexta—, cuenta la historia de Patrick Jane, un reconocido médium televisivo que, tras el asesinato de su mujer y su hija, decide poner sus habilidades al servicio de la policía para ayudar a resolver otros casos. Al estilo de House, también con un protagonista absoluto y carismático, tras siete temportadas de éxito y 151 capítulos, se despidió de las pantallas en 2015,