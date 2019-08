Publicada el 07/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/08/2019 a las 22:17

Comprometida y defensora de la República

La primera mujer Premio Cervantes

Colegios, bibliotecas, centros culturales e institutos llevan el nombre de María Zambrano (Vélez, Málaga, 1904 – Madrid, 1991), una de lasLa ensayista y filósofa figura en esta sección de Verano libre , dedicada a recordar a algunas de las mujeres que han marcado la historia española del siglo XX en la política, la cultura, la ciencia o el deporte, porque fue capaz de hacerse un hueco yen una época en la que la gran mayoría de los intelectuales eran hombres y estaban en contra de que las mujeres tuviesen voz propia y pudiesen cuestionar el status quo.La malagueña nació en una familia de clase alta en la que ambos progenitores se dedicaban a la enseñanza, hecho que repercutió en su manera de ver el mundo y que propició que tuvieseA los cinco años, se marcharon a vivir a Madrid y, un año después, se trasladaron a Segovia, en donde en 1913 Zambrano realizó sus estudios de bachillerato, siendo una de las dos únicas mujeres que recibían formación en el instituto al que acudían.En 1924 vuelven a la capital para que María Zambrano estudiase Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, en donde fue discípula de importantes filósofos de la época como, Manuel García Morente, Julián Besteiro yDurante ese periodo, la ensayista participó en varios movimientos estudiantiles y comenzó a publicar artículos sobre su pensamiento filosófico en periódicos como El Liberal y La Libertad. También formó parte de la Federación Universitaria Escolar, uno de los movimientos a los que varios historiadores otorgan la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Aquí comenzó suimplicación activadesde movimientos con ideas republicanas,En 1930, Zambrano publica su primer libro,y, un año más tarde, se proclama la Segunda República española. El 14 de abril de 1931, no dudó en acudir a la Puerta del Sol y vivir en primera persona aquel acontecimiento histórico. Además, ese mismo año comenzó a ser profesora auxiliar de Zubiri en la Universidad Central, en donde impartió clases de Metafísica mientras realizaba una tesis doctoral que nunca terminaría. Se había implantado la forma de Estado que ella misma defendía y continuó con su labor de divulgación de los idearios de esta a través de movimientos afines.A pesar de ser simpatizante del PSOE,Pero no dudó en formar parte de las Misiones Pedagógicas , en las que se difundió la cultura por todos los rincones del país a través de bibliotecas, representaciones teatrales, cine o lectura de libros. En ese momento también se hace un hueco en las tertulias intelectuales, que copaban los hombres, y en las que conoció a Miguel Hernández, Federico García Lorca o Ramón Gómez de la Serna.María Zambrano dejó su vida en Madrid en 1936 para irse a vivir a Chile, después de que el Gobierno republicano nombrase a su marido, Alfonso Rodríguez Aldave, secretario de la embajada de España. Su estancia dura un año, ya que deciden volver al darse cuenta de que el bando republicano iba perdiendo la guerra., escribió Zambrano en Hacia un saber del alma Desde Barcelona, la intelectual malagueña fue consejera de Propaganda,y miembro de la Comisión de Historia de la Guerra Civil y Comisión de Literatura. También escribió ensayos en la revista Hora de España, sobre la necesidad de renovar la sociedad. De esta manera, su compromiso con la República la obliga a exiliarse cuando el bando franquista se hace con el poder del Estado. María Zambrano sería de las últimas exiliadas en volver., así destaca Jesús Moreno Sanz, filósofo y experto en la obra de María Zambrano, la importancia de la intelectual. Y es que la filósofa malagueña fue una figura innovadora al defender la necesidad de introducir la poesía en el estudio de la filosofía y también es importante por cuestionar las acciones del ser humano y proponer una reforma social.El exilio de la filósofa fue obligado. El haber participado de forma tan activa en la difusión y defensa de las ideas republicanas no le permitió seguir en la España franquista y tampoco ella misma hubiese tolerado vivir en un ambiente en el que la democracia y la cultura quedaron enterradas.María Zambrano estuvo exiliada primero en Cuba, México y Puerto Rico, en donde trabajó como profesora e impartió conferencias y, después, en Italia, Francia y Suiza. En estos últimos destinos se dedicó a escribir y publicar alguno de sus libros como El sueño creador y España, sueño y verdad, además de finalizar La tumba de Antígona. Zambrano definió su exilio de la siguiente manera: "Para mí el exilio fue fecundo, pues que me dio libertad de pensar y la angustia económica que en España no habría tenido, pues habría ganado fácilmente una cátedra,Su vuelta a España fue en 1984; dos años antes la Universidad de Málaga la había nombradodespués de que la Junta de Andalucía le pidiese que regresase. Antes, en 1981, el Estado español le concedió ely, más tarde, en 1988, se convirtió en la primera mujer en ganar elque reconoce la obra completa de un autor que ha contribuido al patrimonio cultural hispánico. María Zambrano no acudió a la ceremonia de entrega del galardón por su delicado estado de salud, pero la actriz Berta Riaza leyó en su nombre un discurso en el que evocaba a la libertad, uno de los motores principales de su vida.