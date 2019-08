Publicada el 08/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/08/2019 a las 16:54

(Barcelona, 1982) es el actual portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. Diputado en las Cortes Generales desde enero de 2016, Rufián participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que de lunes a viernes a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. Su serie favorita de la historia, “”, “con permiso de Bola de drac”, afirma Rufián, no podía ser otra:Almodóvar la calificó como “”, posiblemente por su laureado guion, y muchos parecen estar de acuerdo en que Breaking bad es. Además de la multitud de premios recibidos, la crítica está de su parte: en Metacritic, por ejemplo, una popular plataforma que recopila reseñas y críticas de producciones, su última temporaday en IMDb , una base de datos online que recoge información sobre productos audiovisuales, la consideran la mejor serie de la historia. Esta emisión de la cadena estadounidense AMC de tan sólo cinco temporadas y 62 capítulos sigue los pasos de, interpretado por Bryan Cranston, que, tras recibir la noticia de que tiene un cáncer de pulmón incurable,y así librar a su familia de cualquier dificultad económica una vez él muera.Bryan Cranston,a la mejor interpretación masculina en una serie dramática, da vida a un personaje que, para Rufián, “”. Y es que Walter White, también conocido clandestinamente como Heisenberg, es un personaje complejo, poliédrico, que se somete al dictado de los giros de guion con una evolución frenética. Un simple profesor de química que pasa de la más sincera abnegación a verse inmiscuido enPara el portavoz de ERC, como se señalaba al principio, Breaking bad no merece otro calificativo que el de “”: “De principio a fin. Justo cuando parecía que la trama podía flaquear —un peligro recurrente en todas las series largas—”. La producción es un buen ejemplo de lo que una serie larga —pero no excesivamente— debe conseguir: atrapar la atención del espectador lo suficiente como paraDe hecho, en Metacritic, por ejemplo, la puntuación de Breaking bad va in crescendo conforme se avanza en temporadas, hasta llegar a ese más que envidiable 99 sobre 100 que muy pocas series han conseguido.Por otro lado, el diputado de Esquerra, para, “con el permiso de Big little lies y La voz más alta”. Estrenada en 2013 y con cinco temporadas por el momento, esta producción de la BBC se ambienta en la Inglaterra de los años veinte, justo después de la I Guerra Mundial. Una familia de gánsteres —los Peaky Blinders, quienes dan nombre a la serie— administra un local de apuestas hípicas en Birmingham. Aunque es—la producción de alcohol, las ilicitudes del negocio de los caballos o los asesinatos por encargo— lo que les hace tener verdadero poder sobre la ciudad, especialmente si se habla de. El cabeza de familia,, se convierte en el protagonista absoluto de la serie, interpretado además por “”, como alaba Rufián. Para el portavoz de ERC, Peaky Blinders recrea “como pocas el ambiente de entreguerras en el Reino Unido y el inicio de la dinastía de la mafia”, sin el error de intentar emular otras producciones sobre el crimen organizado, formato ya muy masticado televisivamente, y con el plus de Juego de tronos ha levantado millones de pasiones en la pequeña pantalla,, para quien la serie de HBO “”. Esta producción de The History Channel, a caballo entre Irlanda y Canadá, sigue la historia de Ragnar Lothbrok, un granjero y guerrero a quien la codicia le llevará por los caminos de la barbarie. Creada también en 2013, esta producción, que recrea el mundo vikingo y da vida a las mitologías nórdicas,, y aunque por el momento cuente con cinco temporadas, sus espectadores esperan ya la sexta, con la que la serie, como ya ha confirmado la cadena, dirá adiós a la televisión.