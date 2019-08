Lara Moreno aprende de la "forma magistral de la sordidez" de Agota Kristof

Publicada el 08/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/08/2019 a las 16:56

El gran cuaderno, de la escritora húngara: esa es la novela que le hubiese gustado escribir a la poeta y novelista Lara Moreno (Sevilla, 1978). Lo cuenta dentro de esta sección en la que, durante el mes de agosto,preguntará a distintos escritores sobre cuál hubiese sido el libro de otro autor que hubieran querido firmar. "Esa forma magistral de la sordidez me parece un milagro", dice, "y quién no quiere convertir el agua en vino alguna vez"."Leer, y por supuesto vivir" son las principales fuentes de inspiración de Moreno. De hecho, la autora de Piel de lobo se acercó hace diez años a la novela de Kristof: "Lo leí cuando estaba escribiendo mi primera novela [Por si se va la luz]. Esos dos personajes, la forma de tratar la dureza del ser humano desde la infancia, me dieron escalofríos". La novela de Agota Kristof es la primera parte de la trilogía Claus y Lucas , y cuenta la historia de dos gemelos que son llevados a vivir a la casa de su abuela durante la Segunda Guerra Mundial. Una abuela con la que ambos hermanos no compartirán buena relación.A la pregunta de qué le parece más envidiable de Agota Kristof, Moreno responde que haber conseguido "escribir milagros desde un destierro": cuando se publica El gran cuaderno, en 1986, la autora llevaba tres décadas, y narra en un francés aprendido en Suiza. Ese mismo año se publicó en España a través de la editorial Seix Barral, aunque ahora mismo el título puede encontrarse dentro del volumen que agrupa la trilogía en el sello Libros del Asteroide La autora señala aque este título le hizo empeñarse en ser más "" en su escritura, aunque, no cree que lo haya conseguido: "Ojalá hubiera influido en mi escritura". Habrá que rastrear las huellas de Kristof en su último libro, Tuve una jaula , un poemario publicado por la editorial La bella Varsovia en el que Moreno explorasufridas por la mujer en tanto que mujer —madre, hija, amiga, amante—, ejercidas a menudo desde el lenguaje. Su tercer libro de poemas es el título, de entre los suyos, con el que más se identifica actualmente, por "".