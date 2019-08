Publicada el 20/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/08/2019 a las 17:11

(Andújar, Jaén, 1956) fue hasta mayo de este año vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. Quien también fue presidenta del PSOE entre los años 2014 y 2016 participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. La política andaluza confiesa que, pese a haberlo intentado, y sin exagerar,, que además recomienda con entusiasmo: Hierro , de Movistar+.Este thriller, de producción española y francesa, es de los creadores Pepe Coira y Alfonso Blanco, y estáLa serie, que se estrenó en junio de este 2019, comenzó a rodarse en mayo del año pasado, una vez Movistar+ y la cadena francesa ARTE se pusieron de acuerdo para recuperar el proyecto, que en su momento fue cancelado. Los ocho episodios de los que consta la producción, dirigidos por Jorge Coira, se estrenaron todos el mismo día en la plataforma bajo demanda, el 7 de junio.Candela Peña y Darío Grandinetti interpretan, respectivamente, a la jueza Candela Montes y a Antonio Díaz Martínez. La magistrada es destinada a la isla de El Hierro, en parte por su comportamiento y, por lo que debe comenzar una vida nueva en una de las islas más pequeñas y menos pobladas del archipiélago canario. En cuanto llega a la isla,. Una mujer espera en la iglesia al novio, pero este no llega. Fran, un joven herrero, aparece asesinado justo el mismo día que iba a casarse con ella, la hija de un importante empresario de la isla, Antonio Díaz, que de inmediato se convierte en el primer sospechoso.La trama no es especialmente novedosa y,, la crítica coincide en que una de las mayores virtudes de Hierro es su, en la que. Algo parecido le pasó a Micaela Navarro, la isla fue el principal motivo por el que decidió hincarle el diente a la serie. De esta forma lo explica ella: “Hace diez años estuve de vacaciones en El Hierro y tengo un muy buen recuerdo de la isla. Me llamó la atención el nombre de la serie y me enganché,”. De este modo, guion y ambientación juegan a contar una historia, en la que no importa tanto el qué, sino el cómo. Así, uno de los principales reclamos de la serie lo facilita en parte la propia isla:Entonces, serie favorita de la historia y serie favorita de la temporada coinciden irremediablemente para Micaela Navarro. La política socialista, que se declara más de cine que de televisión, dice no poder hablar más de series, aunque sí reconoce que su familia sí consume muchas: “Las conozco, como Juego de tronos, pero no he seguido ninguna de ellas. En realidad, prefiero el cine. Creo que las series me generan estrés al querer ver todos los capítulos seguidos,”.