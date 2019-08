Cristina García Rodero, la fotógrafa a la que la Agencia Magnum no dejó escapar

Publicada el 14/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 13/08/2019 a las 16:37

La primera española en Magnum

Su premio predilecto

A Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949), pero su gran trabajo como fotógrafa ha de ser mencionado en esta sección de la revista Verano Libre dedicada a recordar a algunas de las mujeres que han marcado la historia española del siglo XX en la política, la cultura, la ciencia o el deporte."A mí me llevó a la fotografía ver a mi padre, su cara de felicidad, cuando nos hacía fotos. Y el ver los resultados después. Yo las asociaba a momentos de felicidad. A ello se suma que era una acción que después dejaba un recuerdo. Por eso, cuando llegué a la adolescencia deseé tener una cámara", explicó la retratista en una entrevista en Abc . Cristina García Rodero se licenció en Bellas Artes y, de hecho, fue profesora de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Fue mientras impartía estas clases cuando comenzó su carrera profesional,para inmortalizar sus costumbres y fiestas. Este trabajo recibió el nombre de España oculta , con el que realizó más de 15.000 fotografías desde 1973 a 1988.En la misma facultad en donde se licenció en el 68, comenzaría a dar clase de Fotografía en el 82 hasta el año 2007, momento en el que se jubilaría como docente y comenzaría a dedicarse en exclusiva a retratar la realidad. Aunque lleva, en sus inicios muy pocos apostaban por ella por el simple hecho de ser una mujer y dedicarse a un oficio masculinizado. "Fotógrafas no éramos muchas. Realmente esto fue un poco de locura, de deseo de aprender, de ganas de contar, de saber que España iba a cambiar. Y había de todo: compañeros que se reían de mí y me miraban muy por encima del hombro, otros que fueron buenos compañeros, y otros que pensaban que no iba a durar más de dos años y decían: Ya se cansará", relató la manchega en una entrevista en La Opinión de Málaga Cristina García Rodero definió su fotografía, en una entrevista en Abc , de la siguiente forma:Porque la vida está llena de dramas y te los encuentras aunque vayas a un sitio donde crees que hay mucha imaginación o divertimento. Mis desplazamientos son pretextos para hablar de lo que nos asemeja y diferencia, aunque son más las cosas que nos unen". Precisamente fue su forma tan personal de captar la realidad lo que le llevó a fichar en 2009 por la Agencia Magnum, en donde han trabajado varios de los mejores fotógrafos de la historia, como Robert Capa, René Burri, Henri Cartier-Bresson, Leonard Freed o Eve Arnold.Y aunque la manchega siempre le quita importancia, fue laEn la actualidad hay otro español Moises Saman –nacido en Perú, pero criado en Barcelona–, sobre todo conocido por su trabajo en la guerra de Irak y la de Afganistán, y otra española, Cristina de Middel , que el pasado mes de junio fue elegida como miembro de pleno derecho. Además, es otra mujer, Lúa Ribeira , quien opta a entrar en la agencia.Entre los trabajos fotográficos de Cristina García Rodero destacan los realizados sobreen la India. Estos han sido expuestos alrededor de medio mundo: Ciudad de México, Milán, Stuttgart, Nueva York, Lausana, París y Múnich, entre otros lugares. Pero fue en 2018 cuando el Ayuntamiento de Puertollano abrió un museo dedicado a toda su trayectoria, el segundo en España sobre la obra de un fotógrafo, a través del cual ella quiso que se ofreciesen cursos y se expusiese el trabajo de otros compañeros.La trayectoria profesional de Cristina García Rodero ha sido reconocida con los premios más importantes, como el World Press Photo en 1993, 1997 y 2008; Premio Nacional de Fotografía (1996); Premio Godó de fotoperiodismo (2000), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2005) y el Premio PHotoEspaña 2017. Pero el reconocimiento que más ilusión le ha hecho es la, que concede el Gobierno y que ella recibió en 2014: "No me esperaba ese premio y es el que más me llenó de satisfacción porque si algo me define es que soy una gran trabajadora", señaló en Abc . La Universidad de Castilla-La Mancha también quiso reconocer su gran trabajo y por eso la nombró doctora honoris causa en 2018.Desde que en 2007 se retirase de la docencia, García Rodero invierte la mayoría de su tiempo en la fotografía y, a pesar de que pertenece a la Agencia Magnum, sus trabajos se los costea ella misma, cosa que siempre le ha tocado hacer porque como suele mencionar: