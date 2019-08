Desirée Bela encuentra un reflejo en la protagonista de 'Americanah'

Publicada el 18/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/08/2019 a las 12:21

Las mujeres negras llevamos hablando de esto hace eones. Llevamos denunciando la violencia a la qe nos somete el canon de belleza (racista) que impera en Occidente. Qué bien que lo hayáis visto y habléis de ello. Visibilizar estas cuestiones es importante. https://t.co/rCVqNqk1zA — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) July 9, 2019

En 2015 Desirée Bela-Lobedde (Barcelona, 1978) hizo el descubrimiento de un libro que, según afirma, le hizo identificarse en sus letras., de la célebre escritora nigeriana, es ahora la obra que reconoce, para la revista Verano Libre , que le habría gustado haber escrito. “Leer aquello fue para mí como decir: ‘O sea, esto que tengo yo no es una rabieta mía, una pataleta… Hay más personas que piensan igual y sienten lo mismo que siento yo’ y”, afirma la autora.“Cuando quieres encontrarte es que, y la búsqueda nace del desconcierto, del rechazo, de la falta de reconocimiento, de no encajar...”. Con estas palabras la periodistainicia el prólogo de Ser mujer negra en España , elpublicado por Desirée Bela hace aún menos de un año, en 2018, y que versa sobre las experiencias que, como mujer negra, ha debido enfrentar su autora. Bela-Lobedde que, como cuenta en su libro, apenas encontró durante su infancia y adolescenciaen los medios, en el cine, en la literatura… encuentra en Adiche una identidad, un reconocimiento, un testimonio que le anima a seguir con su propia lucha que, en su caso, se desarrolla en el“Es, como por ejemplo, cuando El País publicó un artículo hablando deen el que decían que la ex primera dama —desde que ya no es primera dama— había empezado a lucir sus rizos y que en su biografía [ Mi historia ] —que la tengo pendiente de leer— ella habla de toda laque implica, a nivel estético, tener que utilizarpara alisar el pelo”, comenta la activista. A raíz de esta noticia que El País compartió en Twitter, Bela-Lobedde lo retuiteó y agradeció que un medio que llega a tantas personasvisibilizara algo de lo que las mujeres negras llevan mucho tiempo hablando:. “Entonces, varias personas me comentaron que la primera vez que habían tenido conocimiento de esto era leyendo Americanah”, añade la autora.Americanah, publicada en 2013 y galardonada con el, es la obra que da nombre a la historia de, dos adolescentes nigerianos que migran de un país gobernado bajo la sombra de una dictadura. Mientras Ifemelu consigue irse a estudiar a EEUU y se enfrenta a losarraigados en una sociedad poscolonial —biografía quecon la de Chimamanda Ngozi, que nació en Nigeria y se trasladó a estudiar comunicación y ciencias políticas a EEUU—, Obizine se introduce de manera ilegal en Londres, donde debe encararse a unas“Además, la protagonista de Americanah, Ifemelu,. Entonces era sentirme muy identificada en ese sentido porque yo también tengo mi blog , donde publico mis contenidos, todo el tema del pelo afro… Lo disfruté muchísimo”, apunta la también columnista del diario Público Pero el gusto por Chimamanda Ngozi no se queda en Americanah. Para Bela-Lobedde varios de los libros de esta autora son: El peligro de la historia única, Todos deberíamos ser feministas, Querida Ijeawele o cómo educar en el feminismo… Es más, el gusto por la autora nigeriana ni siquiera se queda en sus libros, pues la escritora afirma entre risas que. “Es una mujer que tiene una gran presencia: su forma de hablar, de expresarse… es como”, afirma la activista, que tuvo la oportunidad de verla en directo cuando fue a Barcelona en 2017.“Quitando, eso sí, que esy que no reconoce a las mujeres trans como mujeres”, señala Bela-Lobedde, siempre crítica, sobre la autora de Americanah. “Eso me genera muchosporque me parece que su mensaje en otros aspectos es superinteresante, pero no coincido para nada con ella en eso”, concluye.