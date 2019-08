"Una historia de espías pero de amor": así es 'El día de mañana', la serie que ha fascinado a Luis Arroyo

Publicada el 15/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/08/2019 a las 17:43

es sociólogo, docente universitario y consultor internacional de comunicación política, además de columnista habitual en este periódico. Autor de distintas publicaciones, El poder político en escena (RBA, 2012), entre otras, participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que de lunes a viernes a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. En esta temporada, la serie de la que más ha disfrutado Arroyo es española: El día de mañana , presidente de la Academia y de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, dirige esta serie original de Movistar+, en colaboración con MOD Producciones. La miniserie, que consta de sólo seis episodios y se estrenó en junio de 2018,. Ambientada en la Barcelona de los sesenta, la producción, “fascinante” para Luis Arroyo, cuenta la historia de Justo Gil, un joven que llega a la ciudad sin nada en los bolsillos y que busca una mejor vida, aunque por distintos azares lo que termina haciendo es convertirse en. La serie, protagonizada por Oriol Pla y Aura Garrido, ha maravillado a Arroyo: “r, de un buscavidas, un pequeño estafador y de cómo se complica todo.”.La serie favorita de la historia de Luis Arroyo es El cuento de la criada —en emisión ahora de su tercera temporada—, para la que no tiene otros calificativos que los de “increíble” y “alucinante”. El sociólogo cree que esta producción de Hulu, emitida también por HBO,, que “ahora vemos latentes y en pequeño, como el machismo, la influencia del cambio climático, la política o el control de la información”, pero que en la serie “se ven en su máxima expresión”. Además, para Arroyo, uno de los aciertos de esta distopía está en la, en que “aunque todo parezca una locura, y lo es, la serie está hecha de tal manera que”.Entre sus favoritas también se cuela Wild wild country , una miniserie de 2018 distribuida por Netflix, de tan sólo seis episodios, que. Esta producción documental cuenta cómo la secta de los Rajneesh, liderada por, levanta de la nada una ciudad en el Medio Oeste, en Oregón. Fue en 1981 cuando Osho se trasladó a Estados Unidos para construir Rajnishpuram,en la que sus fieles, congregados como comunidad internacional, establecerían sus vidas, a pesar de los límites legales y del Estado.Pese a lo que se le presume a alguien que trabaja en la esfera política, Luis Arroyo es bastante. “Toda esta fascinación por las series políticas… Todas las he dejado de ver, porque”. Es posible que El ala oeste de la Casa Blanca sentara el precedente de todas las que vinieron después. Estas producciones, muchas veces con tintes de thriller y con aires dramatizados, muestran, como Borgen , los entresijos de la toma de decisiones, la presión por ejercer política al más alto nivel, y como House of cards , la peor cara del poder. “Es curioso que me parezca mucho más interesante El cuento de la criada siendo una distopía, pero todas estas series, que son un disparate, no me han llegado a enganchar, a pesar de que mis colegas las alaben mucho.”, sentencia el sociólogo.