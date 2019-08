"Sentido común y sentido del humor", claves para Isaías Lafuente en 'The good doctor'

Publicada el 19/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/08/2019 a las 13:29

(Palencia, 1963) es periodista y escritor, aunque también ha ejercido como docente. Casi toda su vida profesional se sintoniza en la Cadena Ser, donde dirige el espacio radiofónico Unidad de vigilancia, dentro de La ventana, en el que recoge y analiza las patadas a la lengua en los medios de comunicación más sonadas de la semana. Autor de distintas publicaciones, como Esclavos por la patria (Planeta, 2001), participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. Esta temporada, Lafuente ha disfrutado especialmente de la “extraordinaria”Esta historia médica, creada por David Shore, que también produjo House, se emitió desde 2017 en la cadena estadounidense ABC. No llegó a España hasta julio del año pasado a través de Telecinco, convirtiéndose así en The good doctor fue líder en su franja de emisión y—. Shaun Murphy, un joven con autismo y con síndrome de savant —también conocido como el síndrome del sabio—, se incorpora en la unidad quirúrgica de un prestigioso hospital y, para la sorpresa de sus nuevos compañeros,La historia “atrapó” a Isaías Lafuente, que cree que uno de sus puntos fuertes es, “en cada plano, en cada gesto”, que tilda de nada menos que de “”. “Me sorprendió reencontrarme con aquel chaval que nos deslumbró en Charlie y la fábrica de chocolate convertido en un gran actor maduro”, apostilla Lafuente. Además, el periodista de la Ser cree que, sin caer en el tópico de las series sobre hospitales, The good doctor no es tan superficial, sino que: “Es una historia que nos habla del valor de las diferencias, de la profundidad de las relaciones humanas y”.“En materia de series,”, dice Lafuente, por lo que reconoce que le es difícil escoger una sola serie como la favorita de su vida. Aun así, de sus respuestas se deslizan tres etapas distintas: “Supongo que a mi yo adolescente le marcó tantocomo al joven Isaías ver”, a las que añade, ya en su adultez,Basada en el personaje literario creado por la escritora sueca Astrid Lindgren, Pippi Calzaslargas se emitió por primera vez en España en 1974, a través de TVE. La serie cuenta la historia de Pippi, que. Esta niña de nueve años, con sus ya célebres trenzas pelirrojas, vive en libertad y cuenta con la compañía de sus inseparables mascotas, un mono y un caballo. Unos años más tarde se emite en la cadena estadounidense NBC Canción triste de Hill Street , en 1981, con siete temporadas y 146 capítulos. La serie se desarrolla en una comisaría de Nueva York, en la que, caso por caso, muestra el rostro más humano de la policía y que, para muchos, por su guion, sus tramas abiertas y sus personajes,. Y ahora ya,, Lafuente siente debilidad por Borgen , la serie danesa que cuenta el ascenso de Birgitte Nyborg al cargo de primera ministra: “Borgen nos sitúa el ala oeste del poder y de sus complejas relaciones en un ámbito geográfico y temporal cercano.en nuestras actuales circunstancias”.La más reciente decepción televisiva del periodista de la Ser ha sido Instinto . Asegura haber aguantado el primer capítulo “con gran esfuerzo, pero no hubo manera”. Esta producción de Bambú emitida por Movistar+, con visos de, cuenta la historia de Marco Mur —interpretado por Mario Casas—, un empresario que, pese a su éxito y popularidad, arrastra una serie de problemas personales que le impiden relacionarse con normalidad con las mujeres. Lafuente, que intentó darle una oportunidad, “y nunca más”, bromea con el nombre de la serie: “Por la trama y por la interpretación del protagonista”.