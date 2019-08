'Amnesia colectiva', la revolución poética venida de Sudáfrica que ha cautivado a Luna Miguel

Publicada el 20/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/08/2019 a las 19:54







"¿No es curioso?

Que cuando preguntan sobre nuestra infancia negra,

solo les interesa nuestro dolor,

como si las partes felices fueran accidentales.



Escribo poemas de amor también,

pero

solo quieres ver mi boca desgarrada en protesta

como si mi boca fuera una herida

con gangrena y pus

en lugar de alegría".

Para Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990) la elección de un solo libro que señalar como su referente no le ha sido. En un primer momento la autora reconoce que si tuviera que contestarelegiría—de Nabokov— o—de David Foster—. “Sin embargo, dejarme llevar por esa idea de ‘lo que desearía ser si no fuera yo misma’ —un hombre blanco respetado por el canon— me parecería obvio, y tal vez, innecesario”, añade. Por eso, si se lo piensa más a fondo la autora optaría por una tercera opción: "Si tengo que elegir solo uno me quedaría con, de”. Este agosto diferentes escritores y escritoras contarán en esta sección de Verano libre cuál es el libro ajeno del que les habría gustado ser autores.La periodista, editora —junto con— de Caballo de Troya y autora de variedad de libros —por su número y formato— cuenta que la obra de Putuma le llegó a las manos en la librería zaragozana La Pantera Rossa . “Elvira, la librera, empezó a mover novedades. De entre ellas salió un ejemplar muy curioso. A las dos nos llamó la atención”, señala Luna Miguel. Ese ejemplar era el de la joven poetisa sudafricana Koleka Putuma, que ha revolucionado parte del continente africano a través su“Yo acababa de leer en esa época otro libro de otra joven narradora sudafricana,, y al leer la contraportada de Amnesia colectiva pensé que sería perfecto poder seguir conociendo lade ese país”, añade la periodista. “Creo que de ella me gustó quede lo que hubiera leído recientemente y, al mismo tiempo, tenía un vínculo queque he admirado y disfrutado de mi propia generación”, continúa Luna Miguel que, sin haber llegado a la treintena, ya es autora de seis poemarios, una novela —y otra coescrita con Antonio J. Rodríguez— y dos ensayos, además de haber coordinado varias antologías.Amnesia colectiva, publicado en 2018, es un libro cargado de poemas con. Cuando su autora dio una—eventos de divulgación de contenidos muy diversos de personajes relevantes—en Sudáfrica, uno de sus poemas — Water — fue suprimido del canal de Youtube porque algunas personas del público se. A raíz de este hecho, una joven Koleka Putuma se hizo célebre. “Lo más envidiable de Koleka Putuma es que ha escrito un primer poemario que no solo es, sino que ha terminado por convertirse en elen Sudáfrica”, añade la periodista, autora de poemarios como El arrecife de las sirenas (2017).Según Luna Miguel, la poesía de Putuma se une a una corriente que ella sigue desde que tiene uso de “razón lectora”: la poesía, “una poesía reivindicativa, llena de rabia y dolor”. “Qué difícil es comedirse cuando uno está encendido. Qué difícil hacer lo que han hecho tantas escritoras con su ira. Pero, también, qué necesario y hermoso”, concluye la escritora, que en marzo escribió un artículo para eldiario.es sobre este mismo libro, del que reseñaba un fragmento de uno de sus poemas: