'Show me a hero', la serie que ayuda a Fernández-Albertos a "desdramatizar" nuestro presente

Publicada el 21/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 20/08/2019 a las 20:50

es politólogo e investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Autor de distintas publicaciones, como Antisistema (Catarata, 2018), entre otras, participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. Aunque “no hay nada como The wire”, a la que define como “la serie total”, Fernández-Albertos elige Show me a hero , una producción de HBO, es una miniserie del también creador de The wire , David Simon, que consta de tan sólo seis capítulos. Para Fernández-Albertos, la serie “es una historia breve de lasuna ciudad de las afueras de Nueva York en los 80”. Ambientada en Yonkers, la serie está basada en el libro homónimo de Lisa Belkin, reportera de The New York Times, que recoge hechos reales.La narración gira en torno a Nick Wasicsko, el alcalde de Yonkers, que llegará al gobierno de la ciudad con el objetivo de apelar una orden judicial que obliga al ayuntamiento a construir viviendas para gente sin recursos enEl objetivo de la sentencia es claro:l. El nuevo y joven alcalde, para evitar la bancarrota del consistorio, condenado por desacato, se verá forzado a dar un giro a sus planes y asumir la defensa de las políticas de desegregación. Para el politólogo, el punto fuerte de Show me a hero está en lo que consigue la serie más allá de contarnos una historia sobre discriminación: “, y a pensar (como siempre lo hacemos) que”.Esta temporada, es unala que ha hecho disfrutar más a Fernández-Albertos. Recomendada por otros participantes de esta sección, Hierro es una producción española y francesa que emite Movistar+. Protagonizada por, la serie cuenta cómo una jueza, con un comportamiento y una forma de trabajar poco convencionales, tiene que trasladarse a la más isla remota de las Canarias: El Hierro. Nada más llegar, tendrá que instruir un caso de homicidio en el que un importante y oscuro empresario de la isla es el principal sospechoso. Son muchas las virtudes que el politólogo ve en esta producción de Movistar+, que van desde el elenco hasta la localización de la serie. Así lo explica: “Una historia sencilla pero bien contada, con(algo que en mi humilde opinión falla demasiado a menudo en este formato),y con una Candela Peña excepcional”.Por último, Fernández-Albertos se sintió decepcionado con The OA . Al politólogo, esta ficción, como producto de misterio,: “Me ponen nervioso las series que en vez de cerrar incógnitas me hacen sentir más idiota conforme avanzan los capítulos”. Esta producción distribuida por Netflix, con dos temporadas y estrenada en 2016, cuenta la historia de Prairie Johnson, una chica ciega que, después de siete años desaparecida, vuelve a su ciudad, pero habiendo recuperado la vista. A partir de ahí se desarrolla toda la trama, que se mueve entre el suspense y la ciencia ficción.