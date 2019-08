'Los Simpson', la ficción llena de "humor inteligente" que conquistó a Ignacio Aguado

Publicada el 22/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/08/2019 a las 21:09

(Madrid, 1983) es abogado de profesión y actualmente el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El líder de Ciudadanos y diputado en la Asamblea regional desde 2015 participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las series que más y que menos les han gustado., común a muchos, ha acompañado a niños y familias durante años y años: Los Simpson. Esta comedia de animación, creada por Matt Groening para la cadena Fox, debutó en televisión el 17 de diciembre de 1989, y desde entonces no ha hecho más que cosechar éxitos., la serie narra las aventuras de los Simpson, los protagonistas de esta sátira que caricaturiza la vida de la clase media norteamericana. No sólo es una de las series más vistas de la historia, también una de las más premiadas. Además, es la única serie de animación que se cuela entre los puestos desólo por detrás de Juego de tronos, en primer lugar, y de Frasier, en segundo—.Para Ignacio Aguado, Los Simpson le hacen disfrutar de “” que le ha acompañado durante toda su vida. Así, la animación baila entre los contenidos para adultos y para niños, convirtiéndose enque pone de acuerdo tanto a los más mayores como a los más pequeños. Muchos listados la han encumbrado como una de las mejores ficciones de la historia, y así hizo, por ejemplo, la revista Time, que la calificó como “”. Después de 30 años, es difícil cuantificar el impacto social y cultural que la producción de Groening ha generado, no sólo en la propia audiencia, sino también en la historia de la televisión.En un cambio de registro por completo, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se queda esta temporada con El embarcadero . Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, esta producción de Atresmedia Televisión, distribuida por Movistar+, se estrenó en enero de este año con ocho episodios. El thriller, protagonizado por, sigue la historia de Óscar, a quien la Guardia Civil encuentra en su coche ahogado en L’Albufera de Valencia, cuando se supone que debía estar en Frankfurt. Así, Alejandra, su esposa, descubre que su marido llevaba una doble vida con otra mujer. La serie recorre distintos lugares de Valencia, con, con las que la ciudad sale beneficiada como uno de los puntos fuertes de la producción.Por último, Aguado es tajante con The sinner. “La abandoné porque”, afirma. Esta producción estadounidense, distribuida por Netflix, está basada en la novela homónima de misterio de Petra Hammesfahr. Cuenta con dos temporadas y 16 capítulos, y por el momento no se ha anunciado la fecha de estreno de su ya confirmada tercera entrega. Protagonizada por, The sinner es una serie psicológica y de intriga que sigue la historia de Cora Tannetti, una mujer que, tras matar a un extraño en un lago, intenta descubrir de la mano de la policía qué es lo que la llevó, sin razón aparente, a apuñalar a ese hombre.