'Océano mar', el libro que conmueve a Alejandra Martínez de Miguel cada vez que regresa a él

Publicada el 21/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 20/08/2019 a las 20:54

“Empecé a estar triste el día que vi el mar en primavera,

me di cuenta de que no era mío.



Tener que compartir el mar

con el resto de los habitantes del planeta Tierra

sinceramente, me desagrada”.

Hace unos seis años, tal vez más, una amiga de la poetisa Alejandra Martínez de Miguel (Madrid, 1994) le dejó un libro lleno de frases señaladas. De Miguel también quería dejar marcadas las que a ella le gustaban, pero no pudo porque no era suyo., del escritor, se convirtió desde entonces en unpara la autora que lo señala ahora, para la revista Verano libre , como esa obra que le gustaría haber escrito. “En cuanto me lo acabé fui a comprármelo y desde ese momento lo he comprado y regalado más veces de las que recuerdo”, señala de Miguel.Océano mar, publicado en 1993 y galardonado con el, es una de las obras más reseñable de Baricco. Con un estilo muy personal y una narración que se acerca a la, el autor hila las reflexiones e historias de diferentes personajes con un: la posada Almayer y, más concretamente,. “Una vez leí en una entrevista que decía que, en lo referente a su obra, Baricco pretendía compaginar ‘una’ con la ‘’, pero que no sabe si lo conseguiría”, apunta de Miguel.Para la autora, ganadora de la2017 —una competición de poesía en la que cada poeta tiene unos minutos para leer su texto y es valorado por el público— y graduada en, la pretensión del novelista y periodista italiano, célebre también por su novela, “está más que conseguida”. “Es una maravilla para los sentidos. Es una. ¿Cómo se consigue eso?”, añade.Alejandra Martínez de Miguel se hizo viral hace casi dos años, cuando el vídeo de uno de sus recitales en la Poetry Slam de Madrid corrió como la pólvora por las redes sociales y saltó a los medios de comunicación . El poema en cuestión aglutinaba —y aglutina— letras de canciones machistas, en su mayoría de reggaeton, para construir un. Desde entonces, su fama no ha parado de de crecer hasta desembocar, este mismo año, en la publicación de suDe Miguel asegura que Océano mar es uno de sus: “Lo he leído más de tres veces y cada vez que lo leo. Me conmuevey eso es lo que más admiro”, y afirma, sin dejar lugar a dudas, que el título de Baricco ha influido en su propia escritura: “En Báilatelo sola hay un poema (XIX) que es mial autor y al libro” y cuyos versos dicen así: