"Decidida y comprometida": así es 'Fariña', la serie favorita de Sofía Castañón

Publicada el 23/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 22/08/2019 a las 20:31

(Gijón, Asturias, 1983) es poeta y realizadora audiovisual. Desde 2017 es miembro del Consejo Estatal de Podemos y desde enero de 2016, diputada de Podemos por Asturias. Autora de varios poemarios, Últimas cartas a Kansas (La Bella Varsovia, 2008) entre ellos, participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. Fariña , que el año pasado se emitió con éxito en Antena 3, esProducida por Bambú y basada en el libro homónimo del periodista Nacho Carretero, cuenta sólo con una temporada y diez capítulos, que le fueron suficientes para convertirse en una de las series revelación del año pasado entre las producciones españolas.. En muchos pueblos pesqueros, en respuesta a la economía y la falta de ingresos que ahogan a muchas familias,. La diputada de Podemos, para quien la serie “tiene una factura impresionante”, destaca como uno de los aciertos de Fariña la forma en la que describe las relaciones entre poder y narcotráfico y “cómo se iban trazando algunas”.Para Castañón, el éxito de Fariña reside no tanto en centrarse en un público al que quiere dirigirse como en dirigir sus esfuerzos a hacer un producto de calidad: “Es la demostración de que se puede hacer una historia que no intenta gustar a todas las franjas de edad o públicos, sino que puede serque además quiera reflejar una realidad que se ha mantenido oculta durante bastante tiempo”. La serie, protagonizada por Javier Rey y Tristán Ulloa, cuenta la historia del narcotráfico en las Rías Baixas y la introducción de la cocaína y el hachís en el litoral gallego. Con sólo una temporada y diez capítulos, su estreno en Antena 3frente a la televisión y, tras los éxitos cosechados, a los que se añade la buena acogida de la crítica, Netflix compró los derechos de emisión de la serie para sumarla a su catálogo.Esta temporada, la serie —también española— que ha conquistado a la diputada de Podemos, por “”, ha sido Paquita Salas . Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi y protagonizada por Brays Efe, Paquita Salas es una comedia que empezó a emitirse en Flooxer, una plataforma de Atresmedia, pero que en 2017 pasa a ser de la propiedad y distribución de Netflix. Las aventuras y lances de Paquita, representante de actores, han conquistado a su público por. Ya emitida su tercera temporada, ha sido una de las favoritas de Sofía Castañón: “Me ha parecido magnífica, brillante, los dos últimos capítulos son de lo mejorcito. Siendo una serie modesta respecto a los recursos, refleja, sin ser una superproducción, un alarde de un casting y un elenco magníficos”.Finalmente, la serie que Castañón ha dejado a medio ver, pero que retomará, es Hilda . De hecho, la ha empezado a ver con su hijo y les “entusiasma”. Basada en la novela gráfica de Luke Pearson, Hilda es una serie de animación disponible en Netflix que sigue la historia de una niña que viaja desde su casa, en, hasta la ciudad, en la que se tendrá que enfrentarse a nuevos retos desconocidos para ella. Esta ficción de animación no sólo es entretenida para la diputada de la formación morada, sino que celebra, con mucha pedagogía,: “Abre un horizonte amplísimo a la iTambién enseña cómo algunas cosas contadas desde el ámbito de la imaginación y desde las metáforas son más sencillas de llevar y cómo podemos aprender, unas generaciones de otras, con un intercambio por ambas partes”.