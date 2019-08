Antonio Soler entra a la "cueva del tesoro" de la mano de 'Perú'

Publicada el 26/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/08/2019 a las 18:31

Cuando hace siete años el escritor Antonio Soler (Málaga, 1956) se puso a leer, una novela del editor(Nueva York, 1936), no sabía que sería uno de esos libros que te trastocan o, en palabras del escritor, que. Sin embargo, cuando estaba leyéndolo el autor admite que le "pareció entrar en la". "Al salir de ella mi concepto de la literatura tenía", añade. La obra de Lish es ahora la que el escritor malagueño señala, para la revista Verano libre , como esa que le habría gustado haber escrito."Se trata de una novela, construida en espiral y aparentemente con muy pocos elementos, pero con un lenguaje envolvente, absorbente, circular... que le confieren al relato una, como muy pocas veces se han visto en la historia de la literatura", apunta Soler, también guionista de televisión y colaborador en medios como El Mundo Perú, publicada en 2009, cuenta la historia de un hombre que a los seis añosde su edad en Long Island. Años después, el protagonista, Gordon, reproduce la historia, recordándola, y, de paso,. Para Soler, autor de la novela Sur (2018) —galardonada con el Premio Nacional de la Crítica — en Perú Lish consigue utilizar "el lenguaje no solo como aprendizaje, sino como unde lo que un día sucedió y marcó la vida de unos niños, de los seres humanos". De hecho, esta es una de las cosas que Soler más envidia del título: "una potencia lingüística que está en el borde de lay que probablemente nazca de un río subterráneo, pero a la que consigue darle una forma muy bella y al mismo tiempoGordon Lish, que nació en 1934, no publicó suhasta 1983 ——, a sus. Su figura es más conocida por su papel como editor, donde trabajaría en la editorialcon autores como. Existe ciertaen torno a las ediciones que Lish hizo de los cuentos de Carver. "Primero se dijo que mejoró los relatos de Carver y luego que los castró”, apunta Soler. Aunque para el malagueño lo que está claro es que "sea cual fuese el papel de Lish en aquel caso, lo cierto es que se trata de un, y Perú es su”.Del autor estadounidense, Soler afirma: "En primer lugar porque lo leí cuando mi camino como escritor ya estaba, y en segundo porque es un. Si sigues su estela no hay influencia sino probablemente algo parecido a un eco o, peor aún, a una caricatura”.