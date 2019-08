Combatiendo la crisis climática desde las montañas

Publicada el 24/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 23/08/2019 a las 20:06

La siguiente historia de la sección estival Verano Libre se desarrolla en dos de esos espacios naturales españoles cuya riqueza, diversidad e historia los convierte en paraísos terrenales para quien sepa disfrutarlos. Uno es la, en León, una región montañosa donde los ríos han dibujado una orografía difícil, poblada de biodiversidad. Es hogar de especies emblemáticas como el urogallo, en peligro de extinción, y el oso pardo: y sus habitantes, hace siglos supervivientes del sector primario, ahora intentan cerrar las heridas que deja abiertas la minería.El otro es, a los pies del Monte Perdido y en pleno corazón del Pirineo oscense. Por especiales, estos ecosistemas son frágiles,para un proyecto de la ONG Territorios Vivos en positivo, que intenta despertar pequeños cambios locales que ayuden a afrontar la crisis ambiental. Que intenta demostrar que aún Estamos a tiempo El proyecto recibió el sobrenombre de. La organización se fijó en estos espacios montañosos porY seleccionó espacios con la calificación de Reservas de la Biosfera porque ya cuentan con elementos de protección y "tienen tradición de búsqueda de la sostenibilidad", explica Roberto Aquerreta, el director de la iniciativa. Pero no se trata simplemente de llegar, inspeccionar el terreno y tomar medidas:Dejar que sean ellos quienes propongan lo que hacer para frenar el impacto de la crisis climática en su tierra."El objetivo era establecer un plan de acción en cada una de las dos reservas de la biosfera en la que hemos trabajado, con", explica Aquerreta. Y que el plan de acción fuera ideado y ejecutado por los habitantes de las comarcas, con el acompañamiento y asesoramiento de los técnicos, expertos y voluntarios de Territorios Vivos. "Con un proyecto de este tipo no podemos resolver la problemática del cambio climático, claro. Queríamos empoderar a la población y generar esos mecanismos para adaptarnos a los cambios", asegura.No es fácil. Para empezar, por las complicaciones asociadas a la naturaleza del fenómeno. No es sencillo comunicar algo que parece tan lejano y tan abstracto . "Es un tema tan a largo plazo y tan global que los cambios son muy sutiles y muy pequeños", por lo que generar movilización es un reto constante, reflexiona el director del proyecto. Eso sí contaban con un aliado inesperado: la sequía que sufrieron los valles de Omaña y Luna hace dos años. Fue la primera vez que la zona montañosa veía en peligro sus recursos hídricos. "Han visto un impacto directo", y eso ayuda a la concienciación:Precisamente con el agua tiene relación una de estas pequeñas acciones locales que surgieron a partir del proyecto, y que Aquerreta recuerda con cariño:. "Ven cómo repercute su consumo y cómo fluctúa con las estaciones", y abandonan la fantasía del agua como recurso infinito. Son, nunca mejor dicho, pequeñas gotas en un océano, detalles, pero que generan actitudes que, poco a poco, se convierten en palanca de cambio.La despoblación de estas comarcas rurales fue otro hándicap para lograr una participación numerosa en el proyecto, pero el pesimismo era infundado. ", explica su director. En una primera fase de la iniciativa, impartieron charlas y talleres para que los participantes entendieran no solo qué es el cambio climático, sino cómo incide en el territorio. No a largo plazo, no en los polos, sino en el día a día de su territorio.Posteriormente, se lanzaron al meollo: las mesas para proponer y discutir las distintas ideas y acciones que se llevarían a cabo para combatir los efectos del cambio climático detectados. "Surgieron un montón de actividades. Muchísimas acciones. Los difícil ha sido hacer el filtrado posterior" para seleccionar las iniciativas más útiles y más fáciles de llevar a cabo en el plazo de dos años que se pusieron, explica Aquerreta.y llevar a la realidad las propuestas de los habitantes de las Reservas de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna y de Ordesa-Viñamala.Las sensaciones durante todos los meses de trabajo son muy positivas.al gran reto del siglo XXI. Concluye el director: ", que son necesarios, que hay que hacerlos, pero era muy complicado meterle mano a eso. Queríamos desarrollar un proyecto que permitiera acciones desde el territorio. No un plan que se genera a escala nacional y se ejecuta para abajo sino generar acciones desde abajo. Que vean que la crisis climática les afecta de manera directa".