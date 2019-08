Isabel Burdiel escribe para llegar a públicos amplios influenciada por Tony Judt

Publicada el 24/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 23/08/2019 a las 19:59

Aunque uno de los libros favoritos de la historiadora Isabel Burdiel (Badajoz, 1958) esde, que dejó laen su imaginación, la escritora revela que el libro que verdaderamente le gustaría haber escrito es el del también historiador(Londres, 1948) Postguerra , así como su secuela, Algo va mal . Una confesión que Burdiel hace para esta sección de la revista Verano libre La historiadora, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Valenciana e investigadora principal del proyecto La Monarquía liberal en España: Culturas, discursos y prácticas políticas, 1833-1885, defiende esta elección porque le parece unque quedó después de la. “Lo más envidiable me parece supara tener una tesis clara y sostenida y una información”, añade.Postguerra, publicado en 2006 —el mismo año en el que Burdiel fue a varar en él, movida por la recomendación de un “colega británico”— es un vasto libro deque realiza un profundo análisis de ladel continente europeo desde 1945 hasta llegar a nuestro días. Su casilla de salida está en ely el auge del imperio soviético y “llega hasta lay la elección de”, según se señala en la sinopsis de la obra.Además, según Burdiel, Judt “consiguela historia de la”. “Cosa que se dice que siempre hay que hacer, pero”, señala la escritora, que ganó el Premio Nacional de Historia por su su obra Isabel II. Una biografía. 1830-1904 en 2011 y se convirtió así en laen conseguir este galardón.Otra de las razones por las que Burdiel escoge este libro —galardonado con el Premio Council on Foreign Relations Arthur Ross y finalista del— es, según la autora, por eldel que Judt hace gala, lo que le acerca a un público. “Ha influido en miy, en mi propia escritura, ha incrementado una tendencia que ya tenía hace tiempo: hacia la escritura clara, sobria y que pretende llegar a alguien más que a tu colega erudito”, apunta la historiadora.En este sentido, reseña que los historiadores tienen —incluyéndose a sí misma— la. “De escribir bien y de escribir para grupos amplios. Si algo me resulta cada vez más insoportable es la jerga académica que normalmente lo que oculta es la”, señala.Años después de publicar este libro, Tony Judt, profesor en varias universidades y director delantes de su fallecimiento en 2010, sacó a la luz la obra Algo va mal en 2010, unaSegún la historiadora extremeña, la obra reflexiona sobre “los males de nuestra sociedad” y nos incita a pensar sobre el mundo en que vivimos. Burdiel afirma que en Algo va mal Judt habla sobre cómo se consiguió un: “Ese pactodespués de la Guerra Fría, en torno al año 2000, y digamos que el estado del bienestar comienza a desmantelarse y nos encontramos con una, realmente muy peligrosa”, afirma. Tony Judt, continúa Burdiel, “hace una defensa de unaactiva, radical, fuerte, consciente de sí misma, de sus retos y una, pero también a”.La autora, que se ha servido del título de Postguerra como apoyo parade la asignatura Mundo actual, concluye, no sin antes recomendar a otro historiador —el norteamericanoy su La trilogía de Holt— que aún no ha vistoque realmente apunte y dé en la diana en el núcleo de la tesis de Tony Judt.