El ministro de Exteriores de Irán llega por sorpresa al G7 para reunirse con sus líderes, excepto con Trump

Publicada el 25/08/2019 a las 17:39 Actualizada el 25/08/2019 a las 18:10

El G7 da permiso a Macron para mantener los contactos con Irán...

Point sur les avancées après une matinée de travail au #G7Biarritz. pic.twitter.com/etWPBaH6LX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 25, 2019

... Y Trump lo niega

El ministro de Exteriores de Irán , Mohamad Yavad Zarif, ha aterrizado este domingo por sorpresa en el aeropuerto de la localidad francesa de Biarritz paraexcepto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , según ha confirmado el Gobierno de la república islámica y recoge Europa Press.Un portavoz del Ministerio ha confirmado que. Zarif se reunirá con diversos líderes del grupo en los aledaños de la cumbre pero no mantendrá ningún encuentro directo con el presidente de Estados Unidos ni con la comitiva del mandatario. Trump no ha hecho comentarios cuando se le ha preguntado por esta asistencia del diplomático iraní., hasta el punto de que Zarif mantuvo el pasado viernes un diálogo con el presidente francés, Emmanuel Macron , sobre el actual estado de relaciones y la puesta en marcha de un mecanismo comercial conjunto para proteger a la economía iraní, debilitada tras la restauración de las sanciones.Macron intenta buscarpara mantener los compromisos y amortiguar las sanciones estadounidenses. "Francia ha presentado algunas ideas y nosotros hemos presentado algunas ideas sobre cómo seguir y los pasos que tiene que dar cada una de las partes", declaró Zarif tras la reunión, según la agencia de noticias ILNA.De hecho, antes de esta llegada por sorprensa, Macron había recibido elpor parte de todos los países del G7, menos Estados Unidos, para seguir desempeñando su función de enlacetras discutir las tensiones con la república islámica durante una sesión de trabajo mantenida durante la noche del sábado.Fuentes del Elíseo han explicado que las dos prioridades siguen siendo siendo. "Como presidente del G7, el presidente ha recibido el permiso para discutir y enviar un mensaje a las autoridades iraníes sobre la base de los intercambios que tuvimos anoche", han añadido estas fuentes.Tras hacerse público este permiso,para que siga manteniendo los contactos con Irán, aunque no ha puesto objeciones al respecto. "Yo no puedo impedir que la gente hable. Si quieren hablar, pueden hablar", ha declarado Trump. "", ha declarado.Macron ha respondido a su homólogo estadounidense recordando quey por tanto el mandato que otorgue al propio Macron para negociar con Irán también lo es. "El G7 es un club informal (...). Seguiremos actuando unos y otros, cada en su función (...).que se otorgue en el marco del G7, no existe", ha subrayado el presidente francés en declaraciones a la prensa.Irán y Estados Unidos atraviesan un momento de extraordinaria tensión diplomática después de quey restaurara las sanciones previamente suspendidas gracias a un pacto que reincorporó a la república islámica a los mercados internacionales. Desde entonces, ambos países han protagonizado numerosos episodios de fricción, como el derribo de un dron estadounidense el pasado mes de junio presuntamente sobre espacio aéreo de Irán.