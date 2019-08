'The night of', la serie que "bucea en la condición humana" para Mónica Oltra

Publicada el 27/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/08/2019 a las 12:06

(Neuss, República Federal de Alemania, 1969) es abogada, portavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana desde 2015. La también consejera de Igualdad y Política Inclusiva participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las series que más y que menos les han gustado., y la que más le ha “impactado”, ha sido The night of. Esta miniserie norteamericana, creada por Steven Zaillian y Richard Price, está basada en la ficción de televisión de la BBC Criminal Justice, que se emitió entre 2008 y 2009. Con sólo una temporada y ocho capítulos, la producción de HBO sigue la historia de Nasir Khan —interpretado por Riz Ahmed, galardonado con un Emmy por Mejor actor en miniserie—,. A partir de ahí, será John Stone, su abogado, quien se encargará de defender su inocencia y se verá inmerso en un intrincado caso en el que Nasir se ha convertido en el único sospechoso.The night of, que realiza un, ahonda en las, mientras mantiene vivas tanto la expectación del espectador como el nivel de intriga propio de un thriller policial. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana declara sentir debilidad por este tipo de producciones: “Sobre abogados, investigación criminal… a mí las series de abogados siempre me han gustado mucho”. Sin embargo, fueron los personajes y su evolución lo más reseñable de la serie para Mónica Oltra: “En todo caso impacta sobre todo la evolución de los personajes, el retrato de cómo van evolucionando. Me parece que la serie se zambulle,. Está muy bien construida en ese sentido”.“Creo que todavía ninguna serie la ha superado. Era”. Con estas palabras se refiere la portavoz de Compromís a Doctor en Alaska , su serie favorita de la historia. Esta producción estadounidense, emitida en la CBS, sigue la vida de Joel Fleischman,. Será ahí donde Joel tendrá que aprender a vivir, y sobre todo a adaptarse, a sus excéntricos vecinos y ciudadanos. Estrenada en 1990, con seis temporadas y 110 capítulos esta ficción conquistó a Oltra por. Si la repusieran, “la volvería a ver sin duda”. “La serie es muy surrealista en los personajes y en lo que pasaba, pero es un retrato muy humano de un colectivo que vive en un pequeño pueblo y en el que se plantean las diferentes emociones, los diferentes problemas y relaciones que las personas construimos”. Además, la vicepresidenta recuerda con especial cariño a Maggie, una de sus protagonistas: “Es una mujer valiente, que aunque no parezca encajar, te das cuenta de que ese es su lugar en el mundo. Es piloto de avión, la que conecta aquello con el mundo, porque viven aislados.. Me gusta”.Finalmente, Oltra, a quien”, confiesa haber dejado a medias dos grandes ficciones televisivas. House of cards es una de ellas. Protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, las seis temporadas de esta producción de Netflix muestran. En ella, poder y mentira a cualquier precio escriben un relato dramatizado de muchos de los tópicos de los que se alimenta la esfera pública estadounidense, donde ambición y manipulación juegan a costa del interés colectivo. La otra, que suele copar los rankings como una de las mejores series de la historia de la televisión, es Breaking bad . Esta producción, emitida en la cadena estadounidense AMC, sigue los pasos de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, que, tras recibir la noticia de que tiene un cáncer de pulmón terminal, decide dar un giro a su vida y empezar a traficar con drogas para así liberar a su familia de cualquier carga económica.