El “ritmo narrativo adictivo” en una de las series favoritas de María Teresa Pérez: 'Roma criminal'

(Petrer, Alicante, 1993) es periodista de formación, especialista en Política Mediática y Comunicación Audiovisual, aunque también ha trabajado como camarera y cuidadora de niños. Diputada de Podemos por Alicante desde mayo de este año —convirtiéndose así en una de las más jóvenes del Congreso—, participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las series que más y que menos les han gustado. Pérez, Roma criminal , una producción italiana estrenada en 2008, relata las idas y venidas,, una banda integrada por jóvenes que llegaron a controlar el narcotráfico de la ciudad desde los 70 hasta los 90, y que para mantener el negocio a flote tuvieron que relacionarse con todo tipo de grupos, desde la mafia hasta los servicios secretos del Estado. Con sólo dos temporadas y 22 capítulos,, donde la crítica también la acogió con los brazos abiertos.María Teresa Pérez confiesa no poder “dejar de recomendar Roma criminal”. Dos temporadas le fueron suficientes para convertirse en una de sus series favoritas. Para la diputada de Podemos, la Magliana, que nació en 1975, es “una banda mafiosa de esencia anárquica que trata de estructurarse democráticamente, conquista Roma y”. De ella, como se trata en la serie, destaca sobre todo su rostro político, los enlaces que mantuvo la banda con las esferas públicas y el poder, a la vez que la serie mantiene el ritmo estético “a través de”.Aun así, la diputada de la formación morada, que se declara, no puede evitar hablar también de Borgen , otra de sus series favoritas. Esta producción danesa estrenada en 2010 y con sólo tres temporadas relata el ascenso de Birgitte Nyborg al cargo de primera ministra. Pérez ve muchas bondades en esta serie, que se ha convertido sin duda en uno de los productos de referencia para quienes disfrutan de la política. Así lo explica ella: “La difícil relación entre política y periodismo, las miserias que desata el poder y aspectos muy interesantes en su protagonista femenina como la conciliación personal y laboral, pero sobre todohacen de esta serie un icono”. Twin Peaks , sin embargo, a pesar de haber pasado a la historia de la televisión como referencia para muchos, es. Aunque esto tiene truco, porque la temporada que ha decepcionado a la diputada alicantina es: “Aunque no es una serie de mi época, me cautivó y esperaba con ganas el regreso, y no me decepcionó comprobar que el director nos presentaba toda una provocación desconcertante. Sin embargo,”. La serie inicialmente contó sólo con dos temporadas, emitidas entre 1990 y 1991, pero hace dos años, en 2017, Mark Frost y David Lynch retoman la saga para estrenar 18 nuevos episodios. Cuenta la historia de Dale Cooper, un excéntrico y peculiar agente del FBI que llega al pequeño pueblo de Twin Peaks para investigar el asesinato de la joven y popular Laura Palmer, sobre el que los vecinos del pueblo ocultan multitud de secretos.Por último, esta temporada Pérez se queda con Big little lies , pese a “la polémica detrás de cámaras y la duda sobre si ha valido la pena la segunda temporada”. Esta producción de HBO, que nació como miniserie pero se renovó para una segunda entrega —con Meryl Streep como nuevo fichaje, que se suma a las también oscarizadas Nicole Kidman y Reese Witherspoon—, narra el día a día de un grupo de madres que, a raíz de un asesinato, deben protegerse las unas a las otras. Para la diputada, Big little lies acierta en su atmósfera, su estética y su profundidad,: “Vuelve su universo femenino con un reparto de actrices aún mejor si cabe y”. “Tratando temas como el injusto escrutinio público a las madres, el maltrato físico y psicológico, el elitismo o la sostenibilidad medioambiental, constituye”, concluye la diputada de la formación morada.