'Peppa Pig', la serie de dibujos animados de la que Meritxell Batet ha disfrutado más esta temporada

Publicada el 30/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/08/2019 a las 21:34

(Barcelona, 1973) es jurista, profesora de Derecho Constitucional y, desde mayo de este año, presidenta del Congreso de los Diputados. Miembro del PSC y ministra de Política Territorial y Función Pública hasta hace tres meses, participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las producciones que más y que menos les han gustado. Esta temporada, por falta de tiempo, Peppa Pig es una serie infantil de dibujos animados estrenada en 2004. Esta producción británica, que en España se emite desde 2010 en las pantallas de Clan, narra el día a día de Peppa, una cerdita que vive con su hermano y sus padres. Los episodios, que no siguen una trama continuada, tienen lugar la mayor parte del tiempo en la casa de la familia. La serie, quey cuenta ya hasta con sus propios parques temáticos, es un éxito entre los más pequeños de todo el mundo, cosechado a lo largo de sus más de 220 capítulos.La presidenta del Congreso de los Diputados afirma haberle sido “imposible seguir una serie para personas adultas”, algo que achaca a sus “responsabilidades”. “Pero sí queMe divierte ver con ellas un capítulo todos los días y comentarlo después”, confiesa Batet, que añade a la lista Heidi y Pippi Langstrump, series de su niñez de las que disfruta también en compañía de sus hijas.Entre sus series favoritas de la historia, “sin duda alguna”, Batet reserva un hueco especial para El ala oeste de la Casa Blanca . “”, afirma la presidenta de la Cámara. Emitida a partir de 1999, esta producción de la cadena estadounidense NBC toma lugar en la Casa Blanca, en concreto en el ala oeste, donde se encuentra el despacho oval. La serie, que narra los vaivenes de la presidencia del demócrata Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen, cosechó multitud de éxitos a lo largo de sus siete temporadas y sus más de 150 capítulos,—26 premios Emmy, por ejemplo—.Este drama político gira en torno a las tensiones de la esfera pública, más agudas cuando de la que se habla es de la administración del país con más poder del mundo. Batet, por su profesión, pero también por afición, no puede evitar acordarse de ella con cariño: “Aparte de que está hecha con una factura impresionante,y me divierte mucho ver, en algunas ocasiones, situaciones que me recuerdan a mi vida profesional. Nunca he vuelto a encontrar una serie como esta”.La socialista, sin embargo, no ha forjado el mismo aprecio por todas las series políticas que se han cruzado por su pantalla. Un ejemplo de ello es Borgen , que se suma a esas “muchas” producciones que la presidenta del Congreso declara haber dejado a medias. Borgen, una serie danesa de tres temporadas que se estrenó en 2010, sigue el ascenso de Birgitte Nyborg, que, entre conflictos personales y tensiones del poder, llega a ocupar el sillón de primera ministra de Dinamarca. Aun así, pese al contenido político de la serie,: “Aunque es verdad que refleja algunas vivencias muy reales de la política, no conseguí engancharme y vi sólo los dos primeros capítulos. Intento dedicar mi poco tiempo libre a actividades que me llenen, y algunas veces tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo…”.