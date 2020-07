'The honourable woman', “una lección de valentía” para Andrea Levy

Publicada el 28/07/2020 a las 06:00

The honourable woman, de la cadena BBC, disponible en España a través de la plataforma HBO es "una lección de valentía" para Andrea Levy Soler (Barcelona, 1984). La concejala de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid desde 2019 participa en La cultura te hará libre, una sección en la que políticos, periodistas y politólogos vuelven a distintas obras culturales en estos meses dentro de veranoLibre.

"Esta serie británica podría recordarnos en algún momento a Homeland", comenta Levy, y añade que por suerte es una miniserie de ocho episodios emitida en 2014, no como la estadounidense, que estuvo en antena durante ocho temporadas con 96 capítulos. Otro de los factores claves de la ficción para la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular es "Maggie Gyllenhaal de protagonista (su primer papel como actriz en una serie)". La actriz, que ganó un Globo de Oro por su actuación como Nessa Stein en The honourable woman, es también conocida por su papel en Corazón rebelde, por el que fue nominada a un premio Oscar.

En relación con el personaje de Gyllenhaal, para la portavoza del Grupo Municipal Popular es muy importante el "idealismo" que caracteriza a la directora de la compañía armamentística Zionist. La trama de la serie se desarrolla en Oriente Medio, donde Stein dedica parte de su tiempo a promover procesos de paz cuando se verá involucrada en una trama política a escala mundial. "Busca siempre hacer del bien y de lo correcto el eje central de su vida, tanto personal como profesional, lo que para una mujer, y en un ámbito político y empresarial como al que se enfrenta, no es siempre tarea sencilla", profundiza sobre Stein.

"La serie empieza todos los episodios con una voz en off" la de la propia Gyllenhaaal, como explica Levy. A través de este recurso narrativo, señala la delegada de Cultura, los creadores nos indican qué personajes serán de fiar. Además, para la popular los gestos y palabras de los distintos personajes muestran cuáles serásn más leales a la protagonista, cuáles le ayudarán a emprender sus propósitos.

"No es solo una serie que nos muestra a una mujer fuerte y empoderada a través de sus propios caminos, sino que no deja que los obstáculos le impidan llevar a cabo su objetivo, que no es otro que el de actuar conforme a su consciencia", apunta Levy, para quien The honourable woman ha sido "una lección de valentía, pero sobre todo de aprendizaje sobre la dificultad de confiar en entornos de intereses cruzados en los que sobrevivir es una cuestión de fortaleza".