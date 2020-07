Eva Martín: "En la cultura la seguridad frente al covid es más estricta, espero que sirva para que el público no sienta ningún temor"

Publicada el 31/07/2020 a las 06:00

"La música me ha ayudado a serenarme y relajarme". Para Eva Martín, la música siempre ha sido un pilar imprescindible, por lo que no podía ser menos durante unos meses de confinamiento que ha pasado "con preocupación y resignación". Martín, solista de viola en la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), ha comprobado de primera mano que "el mundo de la cultura se está viendo especialmente afectado por las normas de seguridad y las restricciones de aforo" derivadas de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Desde su punto de vista, "en otros ámbitos estas restricciones son menos estrictas y a veces casi inexistentes". "Esto debe servir al menos para que el público perciba que se hacen las cosas bien y que no debe de tener temor a acudir a los conciertos, al teatro...", opina. Eso sí, en su opinión "parece que tendremos que olvidarnos de momento de interpretar obras de gran formato que precisen un gran número de intérpretes". "Mientras no exista una vacuna para el covid-19 los conciertos seguirán sufriendo las restricciones de aforo que ya estamos viendo", lamenta.

Pese a las delicadas circunstancias, Martín ha estado muy activa profesionalmente durante este periodo: ha grabado vídeos para la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), donde imparte clases de viola; ha colaborado con las redes sociales de ORCAM, con el objetivo de mostrar el trabajo de los músicos "confinados" y, ya de manera presencial, ha participado "junto a otras compañeras de la ORCAM" en los conciertos de reapertura del Museo del Prado y de los Teatros del Canal. En su actividad se aprecia la preocupación de la violista por la capacidad didáctica de la música, algo a lo que da mucho valor: "Creo que es fundamental que la asignatura de música deje de ser menospreciada en el currículo de las escuelas". Considera que "tenemos la oportunidad de cambiar el mundo a través de la cultura, empecemos por darle el valor que tiene a todos los niveles".

Ahora, Martín saca tiempo para mostrarnos su dominio de la viola, un instrumento por el que se decidió desde sus inicios: "Me gustaba su sonido y el papel que representa dentro de la orquesta como nexo entre los violines (con sonidos más agudos) y los violonchelos y contrabajos (con los sonidos más graves)". En la pieza que interpreta para infoLibre, la obra orquestal Don Quijote, de Richard Strauss, se aprecia a la perfección esta sinergia con el violonchelo: "Es un poema sinfónico basado en la novela homónima de Miguel de Cervantes. El personaje principal de la obra (Don Quijote) está representado por el violonchelo solista. La viola representa a Sancho Panza". Se ha decantado por Strauss ya que le apasionan "sus poemas sinfónicos: Don Juan, Vida de Héroe, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, Muerte y Transfiguración o Así habló Zaratustra inspirado en la obra del mismo título de Nietzsche cuya fanfarria inicial (Amanecer) fue utilizada como banda sonora para la película 2001 Una odisea del espacio".

No obstante, según Martín disfruta "tocando cualquier tipo de repertorio". "Me resulta muy emocionante formar parte de la sección de cuerdas de la orquesta cuando interpretamos obras de Tchaikovsky, Rachmaninov, Brahms, Mahler…", explica. También le fascinan la música barroca de Telemann, Purcel o Bach, o la del periodo clásico, "Mozart sobre todo". No se olvida, por supuesto, de "las sinfonías de Beethoven". Y, por último, para los interesados en conocer mejor la viola, recomienda escuchar "grabaciones de Tabea Zimmermann y de Yury Bashmet". Cantilena, de Zimmermann y Javier Perianes, es precisamente una de las recomendaciones de Martín. Unas propuestas eclécticas que refrendan la opinión de la violista contra "la creencia generalizada de que la llamada música clásica es aburrida y que está dirigida a un público de edad avanzada".