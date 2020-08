Rita Maestre, enganchada a las "mezquindades" de 'Succession': "Es como en las familias normales, pero a lo bestia"

Publicada el 03/08/2020 a las 06:00

La portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento madrileño, Rita Maestre, tendrá que esperar por culpa del coronavirus para continuar Succession, la historia de intrigas de la familia del patriarca y jefe del conglometiado mediático Waystar Royco Logan Roy. “¿Cómo son las relaciones familiares cuando hay en juego montones de dinero y mucho poder?” es la pregunta que le surge a Maestre después de sumergirse en las anteriores entregas de la serie.

Para este verano, la antigua activista del 15M y de Juventud Sin Futuro recomienda dentro de la sección La cultura te hará libre Succession, una ficción sobre ese 1% que se queda fuera de uno de los lemas que se corearon en la acampada de Sol en mayo de 2011, We are the 99%, haciendo referencia a la posesión de la riqueza mundial. Logan Roy y toda su prole forman parte de esa escasa población a la que le sobra el dinero, lo que conllevará la lucha de los cuatro hijos del magnate por conseguir la fuente de los ingresos de su familia: el puesto de su padre.

Se trata de “una saga familiar sobre el durísimo dueño de un conglomerado de medios de comunicación y sus hijos e hijas”, resume Maestre, y añade lo que para ella es lo más reseñable de la historia: “Hay envidias, mezquindades, dolores, celos entre hermanos... y también amor. Como en las familias normales, pero a lo bestia”.

El covid-19 ha impedido que en estos meses llegara a HBO la nueva temporada del drama familiar de Jesse Armstrong. La serie ha tenido que postergar la preproducción de su tercera temporada debido a la pandemia, como la plataforma HBO explicó en un comunicado emitido a finales de marzo. En él, detallaron que continuarían con la producción cuando fuera seguro para sus trabajadores. Sin embargo, por el momento la cadena no ha vuelto a pronunciarse sobre el estado de Succession.

La creación de Armstrong está siendo calificada como la nueva Juego de Tronos de HBO. Además, al igual que la adaptación de los libros de George R. R. Martin, ha cosechado éxitos en los premios Emmy y los Globos de Oro. Este año cuenta con 13 nominaciones en los Emmy, incluyendo mejor serie dramática y mejor actor para Brian Cox –Logan Roy en la serie– y para Jeremy Strong –Kendall Roy–, y en la edición pasada se hizo con la categoría de mejor guion de serie dramática, que acompañó con el Globo de Oro a mejor serie dramática.