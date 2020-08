Mónica Oltra invita a ver 'Little fires everywhere', “un tratado sobre la hipocresía de determinadas capas poblacionales”

Publicada el 24/08/2020 a las 06:00

El drama familiar de Little fires everywhere es la recomendación de Mónica Oltra para la sección La cultura te hará libre, en la que periodistas, politólogos y políticos comentan varias obras culturales para este verano. La serie distribuida por Amazon Prime cuenta con las actrices Reese Witherspoon y Kerry Washington como pareja protagonista, Elena Richardson y Mia Warren en la trama, respectivamente. Además, las dos intérpretes también forman parte de la producción de la ficción. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana también se decanta por Big little lies y opta por series “protagonizadas por mujeres”. De entre los personajes, se queda con Izzy, la hija de Elena: “Una adolescente en conflicto que me parece muy interesante”.

La política de Compromís considera que la ficción “es un tratado sobre la hipocresía de determinadas capas poblacionales”, ya que “plantea temas políticos tan relevantes como es el racismo o el clasismo”. Los Richardson son una familia acomodada que decide alquilar una casa a Warren, una artista que vive en su coche junto a su hija Pearl. Cuatro meses más tarde, el hogar de los Richardson es incendiado por varios pequeños fuegos. Entonces Elena buscará la conexión de este suceso con su nueva inquilina.

“Además, aborda cuestiones que tienen que ver con la vida, con la muerte, con la crianza, o con la maternidad”, remarca la Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, aspectos que son para ella los que tienen un mayor impacto emocional.

La adaptación del libro del mismo nombre de Celeste Ng compara a Elena y Mia, dos mujeres de distintos estratos económicos. Oltra cree que la interacción entre las dos muestra los prejuicios de clase y raza que existen en la sociedad. Además, la política ve interesantes los puntos de vista que plantea la producción: “Cómo es la naturaleza humana, que situaciones en la vida explican comportamientos futuros, cómo impacta nuestra postura respecto a la maternidad en la formación del carácter de nuestros hijos e hijas y cómo aflora esto en la adolescencia”.