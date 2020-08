Marc Sala apuesta por un clásico entre los clásicos: “No me canso de releer las obras de Shakespeare”

Publicada el 28/08/2020 a las 06:00

“Mi propuesta es William Shakespeare”, explica Marc Sala en la sección de La cultura te hará libre, en la que comenta junto a otros periodistas, políticos y politólogos obras culturales durante los meses de verano. “Como buen aficionado al teatro y a la trama política, no me canso de releer las obras del dramaturgo inglés”, dice Sala y no duda en citar su pieza favorita: Julio César.

En esta obra, Shakespeare narra el asesinato del emperador romano a manos de su hijo Bruto y las consecuencias del magnicidio. Además de este drama, el periodista cita también otros dos clásicos, Macbeth y Ricardo III, según él perfectos para entender lo que está pasando en nuestros días: “En los tiempos que corren siempre puede ser interesante disfrutar de sus intrigas”.

Para Sala, los textos de Shakespeare reflejan parte de la identidad humana que prevalece en el tiempo. “Puede resultar poco reconfortante ver lo poco que ha variado la ambición humana por el poder”, subraya el periodista, "y al mismo tiempo, resulta fascinante saber que Twitter es un instrumento más de una estructura que no cambia tanto".

Shakespeare no sólo escribió dramas como Julio Cesár o Macbeth, también dedicó parte de su obra a la comedia con ejemplos como La tempestad y Mucho ruido y pocas nueces. Este tipo de historias son las que Sala recomienda “para los menos intensos”, a los que invita a “disfrutar de la inocencia del amor adolescente en personajes adultos”.