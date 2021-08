El festival de Eurovisión que nunca fue

Publicada el 08/08/2021 a las 06:00

: el año pasado no hubo gala, hicieron Se ha extendido un nuevo dicho popular entre mis grupos de amigos que reza que a todos tus recuerdos tienes que "sumarle un año", porque en general, cuando nos referimos al "año pasado", en realidad hablamos del 2019: de las vacaciones en 2019, el viaje de 2019 o el reencuentro de aquel año con esos amigos que apenas ves... Lo mismo pasa cuando hablamos de Eurovisión, hicieron una suerte de show articulado a través de un corta y pega de trozos de actuaciones y videoclips, con mini declaraciones de los participantes de cada país desde sus casas. Una gala que se resolvió con más pena que gloria, dejando con la miel en los labios a los amantes del festival, entre los que me encuentro.

en forma de película para intentar paliar las ansias festivaleras que trajo la pandemia cuando por seguridad sanitaria se tuvo que cancelar el show. Festival de la Canción de Eurovisión. La historia de Fire Saga es un musical protagonizado por Will Ferrell y Rachel McAdams que muestra desde dentro, y en clave de humor, el festival de música más importante del mundo. La banda sonora y la película están llenas de cameos, con artistas como Jon Kortajarena y Demi Lovato, y míticos del concurso como Salvador Sobral. Y aunque este 2021 sí que ha habido, quiero aprovechar esta lista veraniega de Spotify para destacar aquellas canciones previstas para Eurovisión 2020 que fueron elegidas y grabadas antes del covid, pero que por la pandemia nunca concursaron y que están destinadas a un terrible olvido, a pesar de que muchas de ellas apuntaban maneras para convertirse en verdaderas glorias eurovisivas. También hay hueco en esta lista para ese caramelito que nos dejó Netflixen forma de película para intentar paliar las ansias festivaleras que trajo la pandemia cuando por seguridad sanitaria se tuvo que cancelar el show.es un musical protagonizado porque muestra desde dentro, y en clave de humor, el festival de música más importante del mundo. La banda sonora y la película están llenas de cameos, con artistas comoy míticos del concurso como

nominó al Oscar a mejor canción Husavik, tema principal de la película, que finalmente no se hizo con la estatuilla. Como gazapo curioso, en la película sale España concursando en las semifinales, algo que nunca pasa porque forma parte del llamado Big Five con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión y que, por ello, tienen pase directo a la gran final. En mi opinión de eurofan, tanto la historia como las canciones son lo que los ingleses llaman un placer culpable, todo apunta a que van a envejecer bien, y a que, aunque ha tenido mucho hater, acabará siendo una cinta de culto con los años, porque de verdad que las canciones son buenas, y no lo digo yo, lo dice la Academia de Cine de Hollywood que, tema principal de la película, que finalmente no se hizo con la estatuilla. Como gazapo curioso, en la película sale España concursando en las semifinales, algo que nunca pasa porque forma parte del llamado Big Five con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión y que, por ello, tienen pase directo a la gran final.

Porque para mí, cada mes de mayo Eurovisión es un ritual, todos los años quedamos en casa de mi amiga Almu y cenamos chino mientras vemos y comentamos el concurso, ¡Qué emoción cuando empieza a sonar la sintonía! Solo los eurofans pueden entender este sentimiento de piel erizada. El día de la gala me invade una ilusión similar a la que se siente en Navidad, es en ese momento cuando creo (y de verdad, de verdad, que lo creo) que ganaremos. ¡Spoiler!, nunca pasa.

"And the twelve points goes to...".

1. Think about things, de Daði og Gagnamagnið (Islandia)