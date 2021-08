Helena Resano invita a asomarse a la "obsesión por el poder" de 'Succession': “La familia Roy da mucho juego”

Publicada el 02/08/2021 a las 06:00

Succesion, la serie de HBO que nos pone en los zapatos de una familia adinerada dueña de un imperio de entretenimiento y productos audiovisuales, no ha dejado indiferente a Helena Resano, presentadora de laSexta Noticias. La producción, ganadora del Emmy a la mejor serie dramática en 2020, año en el que recibió el número récord de 32 nominaciones, se convierte en la recomendada por la periodista para la sección La cultura te hará libre, un espacio donde personalidades de la política y periodistas recomiendan obras culturales.

“Peco de ver demasiadas series que están relacionadas con el periodismo, la televisión, los medios de comunicación…”, admite la periodista. “Devoré The newsroom, estoy deseando que llegue la nueva temporada de The Morning Show con Jennifer Aniston, y esta (Succession), cómo no, está relacionada con ese mundo”, añade la autora del libro La trastienda de un informativo.

Succession cuenta la historia de una familia neoyorquina disfuncional muy rica, propietaria de uno de los conglomerados de telecomunicaciones más importantes. El patriarca de este imperio mediático, Logan Roy, logra convertirse en una persona poderosa e influyente en EEUU mediante adquisiciones e intentos de monopolizar el mercado. El personaje, interpretado por Brian Cox, planea celebrar su 80 cumpleaños entregando la empresa a uno de sus cuatro hijos, quienes utilizarán toda su vileza para hacerse con el control del negocio.

“Habla del poder, de la obsesión por el poder, del todo vale, de la falta de escrúpulos y de cómo el concepto de clan es llevado hasta sus límites”, explica la presentadora, quien aclara que en la serie no existe lealtad y la traición es la forma de actuar de cada personaje. Para Helena Resano, en esa lucha por el relevo y por el control, “cada hijo, cada personaje, desvela cómo su infancia, a la sombra de un hombre tan poderoso, ha marcado su forma de entender los negocios y la vida”.

Un drama con tintes de comedia. Así es esta creación de Jesse Armstrong, guionista de Black mirror y Peep show entre otras. Desde su debut en 2018 la serie no ha dejado de cosechar éxitos, haciéndose con siete premios Emmy en 2020. Esta obra audiovisual cuenta con un guion con grandes giros argumentales que logran generar una tensión muy fuerte, hasta el punto de que en ocasiones se puede ver una lucha despiadada por el poder al puro estilo de Juego de tronos, donde las batallas con dragones y espadas se transforman en puñales por la espalda.

“Sin destripar demasiado lo que se puede ver en sus dos temporadas, sólo diré que la familia Roy da mucho juego”, comenta Resano. El patriarca ha logrado crear todo un imperio con un conglomerado de canales de televisión, una división de cruceros y de parques de atracciones. “A sus 80 años está claro que, aunque él se resista, en algún momento tendrá que dejar las riendas de su empresa a alguno de sus cuatro hijos…o quizás no”, especula la periodista sobre el devenir de la serie que estrena su tercera temporada este 2021.