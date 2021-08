El camino "diverso y brillante" que para Yolanda Díaz resume en fotos "lo que hoy somos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno no duda en recomendar la exposición

Publicada el 09/08/2021 a las 06:00

El Museo ICO, conocido por albergar exposiciones temporales que giran en torno a la arquitectura y el urbanismo, abre sus puertas hasta el 12 de septiembre de 2021 para deleitar la vista de los más curiosos con la exposición En España. Fotografía, encargos, territorios, 1983-2009. Un archivo fotográfico de las ciudades de España que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, ha elegido como recomendación artística para la sección La cultura te hará libre. “Diverso y vibrante”, así define la abogada lo que se puede encontrar dentro.

“Este año me he fijado en la exposición del Museo ICO”, dice Díaz, “está muy cerca del Congreso y la recomiendo vivamente”. En España. Fotografía, encargos, territorios, 1983-2009 reúne once proyectos fotográficos o surveys centrados en el registro del paisaje y el territorio de nuestro país. Se trata de una reflexión sobre la fotografía en relación al urbanismo, a la arquitectura y a la ciudad, que continúa el camino que abrió hace dos años la exposición Paisajes enmarcados, donde se recogían diversas campañas fotográficas realizadas desde los años ochenta hasta la actualidad en Europa con la finalidad de representar las transformaciones históricas en el territorio.

“Decía Walter Benjamin que la memoria se nutre de los materiales del presente”, parafrasea la ministra de Unidas Podemos, “y gran parte de lo que hoy somos se explica gracias a este archivo fotográfico, tan diverso y vibrante, que es a la vez una evocación del paisaje y un relato sobre la transformación del territorio y los modos de habitar la trama urbana”, comenta. El proyecto recoge imágenes de ciudades como la Albufera valenciana, Barcelona, Bilbao (donde se muestra la gran operación de reforma cuyo icono sería el Museo Guggenheim en 1993), Sevilla o Granollers (Barcelona), lugar en el que se realizó el primer survey en España.

Según cuenta el folleto del evento, los proyectos o misiones fotográficas que se promovieron en España fueron, por un lado, instrumentales para la promoción de una economía para la fotografía creativa y de autor, a través de la lógica de los encargos. Por otro lado, respondían a la búsqueda de una legitimación de las iniciativas culturales a través de la producción de patrimonio local.

Esta exposición está enmarcada en el festival PHotoEspaña, un proyecto impulsado por Fundación Contemporánea y organizado por La Fábrica que hace que Madrid y España se conviertan cada año en un punto de encuentro para el mundo de la fotografía. “PHotoEspaña es, para mí, una oportunidad de reencuentro con Madrid a través de la fotografía”, confiesa la vicepresidenta segunda del Gobierno. “Cuando llega el verano llega también la oportunidad de un recorrido por toda la ciudad, de sala en sala, a través de grandes exposiciones o de actividades para todos los públicos”, añade.

Jorge Ribalta, comisario de la exposición, explica en una entrevista en el canal de YouTube de Fundación ICO que España no estuvo en la edición Paisajes enmarcados debido a que no se realizaban proyectos fotográficos de larga duración en el tiempo en nuestro país. Lo que se muestra en esta nueva edición son campañas singulares realizadas en momentos puntuales entre los años ochenta hasta casi nuestros días. “Se trata de observar su especificidad”, explica.

La vicepresidenta segunda del Gobierno no olvida la mirada política a la hora de visitar la exposición: “El hecho de que se trate de encargos institucionales, puesto que hay proyectos realizados en Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Barcelona, Vigo…, revela también la importancia de las políticas públicas a la hora de proyectar socialmente determinados hitos culturales, como la fotografía”.

Yolanda Díaz, orgullosa de sus raíces galletas, confiesa que, en concreto, le resultó “muy grato encontrar en la muestra una importante representación de Vigovisións”, una bienal fotográfica organizada por Manuel Sendón y Xosé Luis Suárez Canal, directores del Centro de Estudios Fotográficos. “Consiguió retratar con fidelidad, desde 1986, el pulso del puerto gallego”, comenta la coruñesa. Vigovisións concentró durante nueve ediciones hasta 2003 la mirada de decenas de fotógrafas y fotógrafos internacionales que, según la ministra, “plasmaron uno de los más ricos retratos colectivos que se han hecho nunca de una ciudad”.