Meritxell Batet disfruta de la música “llena de emoción” de Hiromi Uehara, la pianista que inauguró los Juegos de Tokio

Publicada el 12/08/2021 a las 06:00

El día a día está plagado de melodías. En verano, al igual que en cualquier otra estación, esto no cambia, y Mertixell Batet (Barcelona, 1973) lo sabe bien. “Os quiero hacer una recomendación musical para este verano”, dice la actual presidenta del Congreso de los Diputados. “Últimamente he recuperado un disco que me encanta y que se ha convertido en una grata compañía en estos días”, confiesa la miembro del PSC para recomendar Voice (2011) de Hiromi Uehara. Una artista a la que Batet define como “una virtuosa pianista y compositora japonesa” en la sección La cultura te hará libre, donde políticos, politólogos y periodistas dejan sus recomendaciones culturales para el verano.

“Con un estilo original y muy personal, fusiona piezas clásicas, música de películas, jazz, blues y otros estilos”, dice la presidenta del Congreso sobre la pianista que amenizó el evento de inauguración de los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio con sus mejores temas.

Voice (2011), el LP que acompaña en sus días a Batet, es un álbum de estudio de la formación musical The Trio Project, formada por el bajista Anthony Jackson, el baterista Simon Phillips y la famosa pianista, la cual ya se había embarcado anteriormente en proyectos como este. El jazz, género donde Hiromi Uehara destaca, inunda las nueve pistas que componen el disco. “Una música llena de emoción y un sonido impresionante”, comenta.

Hiromi Uehara llegó al gran público con tan solo 17 años cuando el máximo exponente del género, Chick Corea, quien falleció en febrero de este 2021 tras haber ganado 20 premios Grammy en su trayectoria, la invitó a participar en uno de sus conciertos. Así, la joven artista consiguió un contrato discográfico mientras estudiaba y, a día de hoy, se posiciona como un auténtico fenómeno musical. “Comenzó a tocar el piano a los seis años”, dice la exprofesora de Derecho Constitucional para corroborar el talento de la compositora. La artista también es conocida por trabajos como Brain (2004), Spiral (2005), Spark (2016) y Sprectrum (2019).

En algunas de sus entrevistas más personales, Batet ha hecho referencia a su pasión por la danza clásica y contemporánea, dos disciplinas que estudió durante algunos años de su vida. Ante esto, quizá no sorprende su gusto musical por esta reconocida artista, caracterizada por su seguridad frente al piano, su capacidad para componer y su notable talento.