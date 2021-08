'Parásitos', un film en el que Cristina Monge lee los riesgos de las democracias si no se ataja la desigualdad

Publicada el 20/08/2021 a las 06:00

Cristina Monge, politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza donde imparte clases de Sociología, pone siempre el énfasis en tres conceptos que forman parte de la geopolítica y que configuran la calidad de vida de la sociedad: populismo, democracia y desigualdad de clases. Para ello, propone un recorrido que comienza con la película Parásitos (2019) y termina con el ensayo Cómo perder un país (Anagrama, 2019).

“Además de ser enormemente estética, muestra a las claras las contradicciones de las sociedades desiguales y enormemente clasistas”, dice Monge sobre la oscarizada Parásitos. Un film que nos hace partícipes de la relación que establecen dos familias que pertenecen a diferente clase social con un final imprevisible. A pesar de que el largometraje se desarrolla en Corea del Sur, la columnista de infoLibre ve “inevitable reconocer allí elementos que pueden invadir también las democracias europeas si no se apuesta por atajar la desigualdad”. Un relato que fusiona el suspense con el drama, y le otorga a la historia tintes de comedia negra.

Parásitos se estrenó en 2019 y tuvo una gran acogida, no solo por parte del público, sino también por el jurado de las galas más importantes que reconocen el séptimo arte a nivel internacional. Dicho año, se hizo con cuatro premios Óscar, entre ellos el de mejor película, mejor director y mejor guion original. En el Festival de Cannes se llevó la Palma de Oro al mejor largometraje, y en los Globos de Oro el premio a la mejor película de habla no inglesa. “Es un relato en bruto del clasismo y la desigualdad, hecho con una enorme belleza y la potencia desquiciada de las sociedades orientales”, resume la socióloga.

Si tiene que decantarse por alguna novela actual, Monge se queda con Miss Marte (Alfaguara, 2021), del periodista Manuel Jabois. “Te sitúa como pocos relatos en la Galicia gris, misteriosa, celta... llena de secretos, miradas cómplices y sobreentendidos, y lo hace con una narrativa embaucadora”, comenta acerca de la obra cuya trama se enfoca en la misteriosa desaparición de una niña en los años 90. A través de las entrevistas que se hacen a todos los personajes del relato que aún recuerdan el suceso, Jabois combina suspense y costumbrismo.

Los ensayos no son menos importantes para la politóloga, por ello, no duda en recomendar El siglo del populismo (Galaxia Gutemberg, 2020), de Pierre Rosanvallon, que para ella es “uno de los mejores estudios sobre la utilidad del concepto de populismo”. Además, pone de valor que se realiza “un análisis desde sus causas y no sólo desde sus efectos”, lo que ayuda a comprender mucho mejor este término que cada vez se usa con más frecuencia.

Cómo perder un país (Anagrama, 2019), de la columnista y escritora turca Ece TEmelkuran, es su segunda recomendación: “Una visión desde Turquía de cómo la debilidad de su democracia ha favorecido el paso a los autoritarismos”. Como se indica en la sinopsis, el libro comienza con el sórdido sonido de los aviones sobrevolando Estambul y con la autora contemplando a través de su ventana el desarrollo del golpe de Estado de 2016 que Erdogan sofocaría en pocas horas, y que le proporcionará la excusa perfecta para activar un engranaje de detenciones y purgas. A partir de aquí, la autora plantea una pregunta: ¿Cómo llegó Turquía, que aspiraba a ser europea y moderna, a semejante situación?

Desde el thriller Parásitos que visibiliza la sociedad de clases, pasando por una misteriosa historia sobre una desaparición en Galicia, hasta el avance del autoritarismo que ejemplifica Cómo perder un país, la socióloga propone un recorrido mental, visual y sonoro para conocer un poco mejor el mundo que nos rodea desde una visión política.