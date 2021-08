Antonio Maestre invita a leer 'Desde la línea': “Es uno de los mejores libros de literatura obrera de las últimas décadas”

Publicada el 25/08/2021 a las 06:00

De verbo mordaz y con gran influencia en las redes sociales, Antonio Maestre, autor de Franquismo SA y periodista en La Marea y laSexta, tiene acostumbrado a sus lectores y seguidores a análisis críticos sobre política, sociedad y capitalismo. En esta línea, en la sección La cultura te hará libre, propone reflexionar sobre la precariedad con la lectura de Desde la línea (Editorial Siruela), la historia autobiográfica de Joseph Ponthus (1978-2011), que Maestre define como “un texto bello por lo sincero”.

La obra narra el día a día de un trabajador temporal, Joseph Ponthus, desde la línea de producción de una conservera de pescado primero, y de un matadero bretón después. Entre los cambios de turno, el ensordecedor ruido de la maquinaria y sus compañeros, este obrero realiza anotaciones durante dos años que, como si de una metamorfosis se tratara, se acaban transformando en un cuaderno de vida y de supervivencia. Para el periodista, Desde la línea es “un alegato contra la precariedad” que mediante “una prosa poética acerca al lector a los duros trabajos que el escritor vivió en su propia carne, haciéndole sentir el sufrimiento y el desencanto hasta casi oler el agrio olor del pescado y sentir la impotencia de la incertidumbre”.

“Ponthus era uno de esos sobrecualificados que tuvo que trabajar durante años en trabajos duros de poca cualificación”, dice el autor de Infames (Editorial Plan B) y Franquismo SA (Editorial Akal), quien matiza que se trata de “un universitario que usó su capital cultural para anotar cada reacción de sus compañeros, las sensaciones y el dolor físico de sus largas jornadas”. La novela cosechó un gran éxito editorial en Francia en 2019 y el reconocimiento internacional no tardó en llegar. Con varias reediciones, miles de copias vendidas y traducciones a una decena de lenguas, el día a día de Ponthus en una empresa de trabajo temporal se convirtió en la obra working class del momento. Ahora, figura como una lectura obligatoria dentro de esta categoría y Maestre no duda en catalogarla como “uno de los mejores libros de literatura obrera de las últimas décadas”.

Este libro de marcado carácter social no deja de ser el diario de un obrero, pero es un diario especial en cuyas páginas reinan los versos como si tratara de poetizar la denuncia y el cansancio que hay en sus palabras:

Cuando entré en la fábrica

Naturalmente me imaginaba

El olor

El frío

El transporte de cargas pesadas

La rigurosidad

Las condiciones de trabajo

La cadena

La esclavitud moderna



No iba para hacer un reportaje

Menos aún para preparar la revolución

No

La fábrica es por la pasta

Un curro alimenticio

Como se suele decir

Porque mi esposa está harta de verme tirado en el sofá esperando un contrato de lo mío

Así que entro

En el sector agroalimentario

El agro

Como dicen ellos

Una factoría bretona de producción y transformación y cocción y todo eso de pescado y gambas

No voy para escribir

Sino por la pasta

Este curioso estilo también fue utilizado por David Foenkinos en Charlotte (Editorial Alfaguara).

“Un texto bello, preciso, nada condescendiente y alejado de la mitificación habitual de la clase obrera en la que suelen caer otras obras”, resume el periodista sobre la obra que permitió a Ponthus alcanzar el éxito y disfrutar de algunos veranos de felicidad alejado de las líneas de producción antes de morir con tan solo 42 años.