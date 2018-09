Publicada el 12/09/2018 a las 10:07 Actualizada el 12/09/2018 a las 11:04

El debate político sobre la dimisión de la ministra de Sanidad,llegó este miércoles al Congreso de los Diputados. Y provocó un duro enfrentamiento entre el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aprovechando el caso Montón, el líder del partido naranja atacó al jefe del Ejecutivo por las supuestasy vinculó el reciente veto del Gobierno a una proposición de ley de Ciudadanos que busca obligar a la publicación de todos estos trabajos a un interés de Sánchez en ocultar el documento con el que se doctoró en Economía.Ante estas insinuaciones, el presidente del Gobierno, desde su escaño, aseguró que la iniciativa de Cs "está mal hecha" y que el Gobierno dejará de vetarla si la corrigen para especificar que su puesta en marcha no afectaría a los Presupuestos en curso, sino a los del próximo ejercicio. Sostuvo, además, que esta decisión no está vinculada a su tesis,, aseguró.Aunque lo dijo con rotundidad, la afirmación no es del todo cierta. Según pudo comprobar, la tesis de Sánchez, que lleva por título Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012),. Sí se encuentra un resumen del trabajo presentado por el presidente del Gobierno así como otros datos como la composición del tribunal evaluador, pero no la tesis doctoral. Para acceder a ella, según se informa en la propia página web, hay que visitar la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela y solicitarla. Pero esta sólo se puede consultar allí mismo sin posibilidad de sacar copias.La polémica llegó pocas horas después de que Carmen Montón dimitiera por el escándalo de su máster. La primera información saltó este lunes, cuando eldiario.es publicó que Montón. Montón compareció ese mismo día y rechazó dimitir. Un día más tarde, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, la dirigente se reafirmó en su decisión al entender que su cese sería una decisión "injusta", pese a que nuevas informaciones apuntaban a que las notas de su máster fueron manipuladas después de que terminase los estudios.Finalmente, la información adelantada por laSexta propició la renuncia de la ya exministra. Según publicó la cadena, su trabajo de fin de máster (TFM) contenía en 19 de sus 52 páginas fragmentos copiados de artículos publicados en Internet, en revistas y en plataformas como Wikipedia. La ministra incluyó estos textos en su trabajosu procedencia, y al ser preguntada por ellos, únicamente explicó que estaban mal referenciados.