A ti también te irá peor con la ultraderecha

Dices que exageramos. Que Vox no es para tanto. Que “ultraderecha” es una etiqueta puesta por el periodismo y no su naturaleza. Como no eres mujer, ni persona LGTBI, ni migrante, crees que tú estarás bien cuando todos los demás estemos jodidos. Te equivocas tanto que siento más lástima que rabia escribiendo esto. Vas a votar contra nosotros pero vas a votar también contra ti mismo, contra tus orígenes, contra toda la gente que como tú y como yo no puede dejar de trabajar para seguir viviendo.

Te sientes muy español. Yo también. Patriotismo no es apropiarse de una bandera, decirlo muy alto muchas veces. Patriotismo es salvarnos juntos de una pandemia gracias a valores tan españoles como la solidaridad, la sanidad pública. Que esa vacuna que muy probablemente salvó de la muerte a alguno de nuestros mayores no le llegue antes al dueño de una compañía eléctrica que a tu padre mecánico o al mío agricultor. ¿Crees que lo contrario no puede pasar? Ya pasa. Pasa todo el rato en un mundo cruel y brutal en el que a ti y a mí nos tocó un rinconcito muy fácil y muy privilegiado.

Vox no llega sólo con una agenda antiderechos. Vox es descaradamente neoliberal. Estás votando contra la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales. Contra el Estado que te sostiene a ti y sostiene incluso a los que lo desprecian y lo engañan. Crees que tu segurito privado de 20 o 50 euros te cubrirá una cirugía tras un accidente de coche o la cesárea por la que nacerá tu hijo o la operación a corazón abierto de tu madre. No lo hará. Estarás solo e indefenso porque así quedamos los que vivimos de trabajar si nos arrebatan el Estado.

Te diré algo: sin Estado, estás a un cáncer de arruinarte igual que cualquiera que viva de su trabajo

Crees que a ti te ha ido mejor. Con ese trabajo que te roba la vida te has podido hipotecar en una de esas urbanizaciones con piscina en las que tenéis dos plazas de garaje. Tienes ahorros, te vas a Bali de vacaciones. Inviertes. Ya se te ha ocurrido otro emprendimiento y has apuntado a tus hijos a la concertada para que no se junten con la gente de la que tú vienes. Te diré algo: sin Estado, estás a un cáncer de arruinarte igual que cualquiera que viva de su trabajo. En Estados Unidos hay jóvenes como tú y como yo a los que de sus padres sólo les quedan las deudas.

Cuando dinamiten el Estado del Bienestar con tu voto, no podrás pagar la educación segregada de tus hijos ni la consulta privada con la que te quieres adelantar a los demás. Todo será carísimo, un carísimo que ni te imaginas. Yo no me lo he tenido que imaginar: lo he visto en el país donde se estrenó el movimiento internacional ultraderechista que tú estás votando. En Estados Unidos no te sirve ni entregar tu vida al trabajo. Hace falta mucho dinero y un dinero muy viejo para vivir bien en un sistema que se rija únicamente por tu cuenta bancaria. Eso es lo que estás votando. Como por nosotros no lo vas a hacer, porque el virus del individualismo ya te lo han inoculado, te escribo esto para que lo hagas por ti. Sálvate y, de paso, nos salvarás.