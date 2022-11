Ayuso y la política

La muy política Ayuso, que no desperdicia ninguna oportunidad, hable de lo que hable, para atacar al gobierno progresista (socialcomunista) y en particular a Pedro Sánchez, ahora dice que las protestas por el tema de la Sanidad se desvirtúan porque con todo esto “se hace política”. Y yo me pregunto: ¿Qué es lo que hace usted desde que se levanta, con unos mensajes que le han preparado (MAR y compañía), para soltar esos discursos de odio a los que nos tiene acostumbrados? ¿Es eso política?

Yo creo que esta señora desconoce lo que el término política significa. Desde luego ya todos sabemos que tiene un nivel cultural muy limitado y que no creo que haya leído muchos libros o revistas, más allá del Hola y algún librito de aventuras. Pero es que además desprecia a los que sí lo tienen.

A esta señora habría que decirle que política viene de polis, que expresa todo lo concerniente a la organización de las sociedades y que, ya desde la antigua Grecia, y según una de las acepciones de la RAE significa: “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”.

Pues sí, señora, lo del domingo pasado fue un acto totalmente político. Y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de hacerlo. Yo estaba allí y sentí el orgullo y la satisfacción de estar haciendo política.

Mire, cuando en las juntas de vecinos de mi comunidad pido explicaciones de las cuentas, cuando pido que se releve al administrador o al presidente, por considerar que no lo están haciendo bien, en esos actos estoy haciendo política. Cuando participo en las AMPAS del colegio de mis hijos, cuando exijo que se cumpla lo que se especifica en su ideario educativo, sigo haciendo política. Cuando envío una queja al Ayuntamiento por algo que considero mal hecho, sigo haciendo política. Los humanos, que vivimos en sociedad y no aislados en el monte, solo con respirar ya hacemos política.

Todo lo relacionado con la organización social, incluyendo los acuerdos en el reparto de tareas en el hogar, eso es hacer política, y ahí podemos estar aplicando políticas inclusivas o machistas. En cuanto nos reunimos más de dos y queremos llegar a acuerdos, estamos haciendo política.

Y eso que usted menciona con tinte despreciativo, y que claramente supera los límites del conocimiento de su escaso cerebro, eso, es uno de los valores más importantes del ser humano que vive en sociedad.

Y el día 13 de noviembre en Madrid, en una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, hicimos política los cientos de miles de personas que nos reunimos, porque sentíamos la necesidad, conjunta y acordada, de expresar nuestro rechazo a sus “políticas” en el nefasto manejo de la Sanidad en la Comunidad de la que usted, pese a lo que nos pese, es su presidenta. Y todavía dicen que fue un fracaso. ¿Cuándo se ha visto una manifestación del 99% de los madrileños? Sus declaraciones dan bastante risa.

Nefasto manejo de la Sanidad por la continua degradación de los servicios sanitarios, nefasta porque a los ciudadanos se les quiere robar algo de gran valor que era de todos y transferirlo a las empresas privadas para hacer de esto su negocio. Nefasto porque usted y sus próximos están haciendo grandes negocios con ello.

Y así hay que decirlo, esto es un robo mezclado con muertes de mayores en las residencias que una Justicia “politizada” no quiere investigar, se mire como se mire, y usted, la presidenta que ha manejado y potenciado todo esto, si le queda algún sentido de la honestidad, debería dimitir de esa responsabilidad, que claramente le supera, le viene muy grande. Tal vez, con su experiencia, podría presentarse a presidir su comunidad de vecinos, pero no sé yo, pobres vecinos. El grito del domingo fue unánime: “Ayuso dimisión”, y eso era un acto político, de los más importantes, cuando se pide que un dirigente de una organización social, cualquiera que fuera, se retire de sus funciones.

Mire, doña IDA, los madrileños se dividen en dos partes, eso está claro, aquellos a los que lo único que les importa es poder disfrutar de las barras y terrazas de los bares y las cervecitas y que tal vez ya hayan contratado pólizas en seguros sanitarios privados y que son parte de sus votantes y otra parte importante a los que les cuesta llegar a final de mes, incluidos esos jóvenes a los que usted acusa de falta de esfuerzo y al igual que los sanitarios que la boicotean, manejados por las fuerzas del mal.

Yo me supongo que, a los que les preocupa el tener tan solo tres minutos de atención sanitaria en los ambulatorios, a los que tienen citas para dentro de tres meses en un especialista, los que se han encontrado con servicios de urgencia fantasmas, a todos esos, lo de las cervecitas les trae sin cuidado.

Y tal vez usted, en un momento dado, pudo engañar a muchos, incluso en zonas deprimidas como en las últimas elecciones, con su palabrería nefasta, mezclada con odio contra los catalanes y los sanchistas socialcomunistas, pero que tal vez ya se hayan dado cuenta de que votarla a usted y lo que representa es tirar piedras sobre su propio tejado y que votarla a usted es el origen de todo lo que les está pasando.

Esas personas están sufriendo en sus carnes sus “políticas”, de las que usted hace gala, porque además demuestra que la Comunidad y sus gentes le importan bien poco, porque tiene sus miras puestas en algo más allá, como es quitarse de en medio al siguiente de la lista, Feijoo, y ya van sabiendo que votarla a usted es ahogarse ellos mismos.

Yo espero y confío en que la “política” que practicamos los simples ciudadanos que lo único que queremos es una Sanidad y unos servicios sociales de todos y para todos, seamos las voces anónimas que la saquen de la Puerta del Sol.

Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica.