Derecho al olvido y supervivientes de cáncer

Garantizar que no se produzca ningún tipo de discriminación en los pacientes oncológicos es de justicia. Por esta razón, las mujeres y hombres socialistas trabajamos para que el derecho al olvido en los supervivientes de cáncer sea una realidad. No se puede admitir que tras ser dados de alta no accedan en igualdad a los distintos bienes y servicios, como al parecer sucede. Es inaceptable que se dificulte o se restrinja su entrada a los servicios financieros básicos, tales como contratar un préstamo o un seguro de vida.

Las necesidades de quienes se han curado de cáncer son tan numerosas como legítimas sus reivindicaciones.

En España todavía no hay legislación en lo que se refiere al derecho al olvido para los pacientes así diagnosticados. Las y los socialistas trabajamos para ayudar a las personas a hacer frente a los efectos adversos, tanto emocionales como físicos, de haber padecido un cáncer.

Creemos que superar la enfermedad no debe implicar la exclusión del derecho al empleo, a las pólizas de seguros, o los servicios financieros para solicitar un crédito bancario o una hipoteca.

Porque hablamos de ciudadanos y ciudadanas que tienen los mismos derechos que el resto. Por eso, queremos garantizar plenas condiciones de igualdad, sin estigmas.

Del trabajo político que hacemos en el Congreso surgen iniciativas como la que recientemente fue aprobada en la Comisión de Sanidad y Consumo. Esta iniciativa, que había sido registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene por objeto garantizar la igualdad de trato y la no discriminación a todas las personas supervivientes de cáncer.

Instamos a que se desarrolle la normativa necesaria para determinar la aplicación de los principios recogidos en la Ley 4/2018 de 11 de junio, para otras patologías o grupos de patologías, como el cáncer, en las que puedan darse los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.

Hace apenas unos días, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, refería la sensibilidad del presidente Pedro Sánchez en este asunto y dejaba patente en sede parlamentaria que “tenemos que ser más ágiles y eficientes que nunca para dar respuesta, cuanto antes, a una situación que nos interpela y que hay que resolver. Por eso, nos hemos puesto a trabajar inmediatamente y haremos todo lo posible para que en esta legislatura se produzcan las modificaciones que sean precisas y así garantizar el olvido oncológico de los ciudadanos de nuestro país, porque estamos aquí, en este Parlamento, y en el Gobierno, para defender el interés general de la ciudadanía española”.

Ahondando en este tema, José Miñones, el ministro de Sanidad, respondía a una pregunta en la misma sesión de control: “Puedo decir que este asunto nos preocupa y, por lo tanto, nos ocupa y no puede ser de otra forma. Por ello he de decirle que la voluntad del Ministerio de Sanidad en la parte que es competente es la de garantizar que no se produzca esta discriminación en los pacientes oncológicos en ningún ámbito”.

Este sentimiento, este propósito de garantizar el derecho al olvido a los supervivientes de cáncer es de todas las mujeres y hombres socialistas y, en particular, del presidente Sánchez.

Ana Prieto Nieto es diputada por Lugo y portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados.